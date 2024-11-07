  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret borsalarında 2 ayda 174 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
Takip Et

Ticaret borsalarında 2 ayda 174 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında son 2 ayda 174 bin tondan fazla fındık işlem gördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret borsalarında 2 ayda 174 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
Takip Et

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bu yılın ağustos-eylül döneminde borsalarda 174 bin 55 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 43 bin 106 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kentleri 35 bin 814 tonla Düzce/Bolu, 27 bin 345 tonla Ordu, 23 bin 922 tonla Giresun izledi.

Bakan Bolat'tan ABD'ye çağrı: Trump yönetimi gümrük vergilerini azaltmalıTicaret Bakanı Bolat: Trump döneminde beklentimiz gümrük vergilerinin azaltılmasıEkonomi

 

TMO, gıda amaçlı mavi haşhaş tohumu için talep topluyorTMO, gıda amaçlı mavi haşhaş tohumu için talep topluyorEkonomi

 

Ekonomi
Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi'nde ‘mali disiplin' mesajı
Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi'nde ‘mali disiplin' mesajı
Prof. Dr. Hakan Kara: Rezervlerde artıya geçtik 'hayırlı olsun'
Rezervlerde artıya geçtik 'hayırlı olsun'
DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Yüzde 25 zam insafsızlıktır
DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Yüzde 25 zam insafsızlıktır
Nar ihracatı 100 milyon doları aştı
Nar ihracatı 100 milyon doları aştı
Yurt dışı harç pulunda yeni dönem başlıyor
Yurt dışı harç pulunda yeni dönem başlıyor
Trump, ikinci döneminde Türkiye ekonomisine iyi gelecek mi?
Trump, ikinci döneminde Türkiye ekonomisine iyi gelecek mi?