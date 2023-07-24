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Ticari işlerde Ocak-Haziran dönemi uygulanacak temerrüt faizi artırıldı

Ticari işlerde uygulanacak temerrüt faiz oranları yeniden düzenlendi.

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğinde yer alan parasal sınırlar ve oranlarında değişikliğe giderek ticari işlerde uygulanacak temerrüt faiz oranını artırdı.

Resmi Gazete'nin 22 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğe göre, ticari işlerde geçerli olmak üzere 2023 yılı için 9 Mart'ta belirlenen %10.75'lik temerrüt faizi oranı, Ocak-Haziran dönemi için geçerli olmak üzere %16.75'e yükseltildi.

Aynı tabloda yer alan %9 oranındaki kanuni sözleşmeyle tespit edilmemiş temerrüt faiz oranı ile sözleşme ile tespit edilmiş temerrüt faiz oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Tebliğ 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 22 Temmuz'da yürürlüğe girdi.

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