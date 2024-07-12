Ticari işletmeler tarafından toplanan inek sütü miktarı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mayıs ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, mayısta yıllık bazda yüzde 7,4 artarak 1 milyon 14 bin 789 tona ulaştı. Ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 4 milyon 775 bin 272 ton oldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 120 bin 652 ton olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 680 bin 168 tona çıktı.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 5,4 yükselerek 110 bin 336 tona çıkarken, ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 10 artışla 512 bin 353 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi mayısta yıllık yüzde 0,1 artarak 67 bin 283 ton, ocak-mayıs döneminde de yüzde 7 yükselişle 340 bin 704 ton oldu.

Mayısta ayran üretimi yüzde 12,4 artarak 81 bin 121 ton, tereyağı üretimi yüzde 3,5 artışla 8 bin 723 ton olarak belirlendi.

Ocak-mayıs döneminde ayran üretimi yüzde 16 artarak 362 bin 483 tona çıkarken, tereyağı üretimi yüzde 14,1 artışla 44 bin 837 tona ulaştı.

Nisanda 961 bin 156 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, mayısta yüzde 5,6 artarak 1 milyon 14 bin 789 ton olarak tespit edildi.

Aynı dönemde 132 bin 422 ton olan içme sütü üretimi de mayısta yüzde 8,9 azalışla 120 bin 652 tona geriledi.