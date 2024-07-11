TİM Başkanı Gültepe, ihracatçının dolar/TL'de fiyat beklentisini açıkladı

İmam GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ihracatta ilk 6 ayı ve ikinci yarıyla ilgili öngörülerini paylaşmak üzere medya mensupları ile bir araya geldi. İhracat 2024 Raporu’nun da açıklandığı toplantıda Mustafa Gültepe, sektör kurulu başkankarı ihracattaki güncel sorunları ve ekonomi yönetiminden beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Enflasyon rakamlarına dikkat çeken Mustafa Gültepe şunları söyledi:

Türkiye dolar bazında rakiplerinden minimum yüzde 40 pahalı. Bunun neticesinde Türkiye, rekabetini kaybediyor. Üretim ve ihracata dayalı büyüme hikayesinden bahsetmek mümkün değil çünkü makas giderek açılıyor.

Türkiye'de finans maliyetleri çok yüksek. Yüzde 50 faizin konuşulduğu yerde ihracatçılar Eximbank üzerinden yüzde 37 ile yararlanabiliyor ancak kurun sabit kaldığı yerde yine de yüksek kalıyor.

"Enerji zamları asgari düzeyde tutulmalı"

Kur enflasyona paralel hareket etmeli. Kur ile enflasyon arasındaki farkı 5 puanı aşmamalı. Aksi halde sıkıntılar devam eder. Enflasyon yüzde 50 ise kurda yüzde 45 artış olsun diyoruz. Bugün dolar/TL kurunda minimum seviye en az 37 olmalı.

Yurt içinde üretimi olmayan ve talebi karşılamayan hammadde ve ara malının ithalatında vergi yükü hafifletilmeli.

Üretici ve ihracatçıya ilave yük getirecek, rekabetçiliğe zarar verecek düzenlemeler gözden geçirilmeli.

Üretimde kullanılan elektrik ve doğalgaz gibi enerji maliyetleri koşulların elverdiği ölçüde asgari düzeyde tutulmalı.

Zor dönemde Eximbank ve İGE A.Ş'nin ihracatçımıza finansman desteğini çok anlamlı buluyoruz.

Ancak süreci en hasarla atlatabilmemiz ve önümüzdeki döneme hazırlanmamız için daha uygun koşullarda finansman imkanları oluşturulmalı.

Konkordatoda geçen yılı ikiye katlıyoruz

2023'te konkordato ilan sayısı bu yılın ilk 5 ayında yakalandı. Yıl sonunda geçen seneyi ikiye katlar. Satışların düştüğü, faizin yüksek olduğu noktada şirketlerinin problemi de artıyor.

Paslanmaz çelikteki anti damping konusu gibi birçok sektörde rekabetçiliği etkileyen ilave gümrük vergileri var. Ekonomi yönetimi kendi görüşüne göre yorumluyor. Bunun sebebi içeride fiyatların artmaması. Ancak sektörlerin gerçek anlamda Türkiye'de üretilemeyen ürünler için rekabetçiliğini korumamız lazım. Bunun için kararlar alınmadan tüm sektör paydaşları ile istişare edilmeli. Karar alındıktan sonra kaldırmak için mücadele etmek yerine en başında istişare ederek en doğru kararı almalıyız.

Ekonomi yönetimimiz tüm platformlarda ihracatçılar için imkan ve olanakları sağlamaya çalışıyorlar. Enflasyon probleminden dolayı herkes gözünü enflasyona dikti. Dolayısıyla ihracatçılara destek noktasında zihniyette düşünce var ama uygulamada yok maalesef. Bunu enflasyon poblemi tetikliyor. Destek uygulamaları daha fazla olsa daha iyi olur."