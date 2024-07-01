TİM’den Bakan Şimşek ile görüşmeye ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, vergide adaleti ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasını paylaştı.

Bloomberg HT’ye konuk olan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Şimşek’in iş dünyası temsilcileriyle vergi paketini değerlendirmesinin detaylarını paylaştı. Gültepe, toplantıda özellikle kayıt dışı ile alakalı olan bütün maddelerin kendileri tarafından desteklendiğini belirttiklerini ve daha fazla yaptırımların yapılması gerektiğini söylediklerini aktardı.

Toplantıda Bakan ve Bakan Yardımcılarının tüm temsilcileri dinlediğini belirten Gültepe, “Cirodan vergi alınmasının bu dönemde uygun olmadığı görüşümüzü ilettik. Kurumlar vergisinde ihracatçı firmaların muaf tutulması görüşümüzü de ilettik ve devreden KDV’nin firmalar üzerinde yük getirebileceğini aktardık.” dedi.

Gültepe, üretici ve ihracatçı olarak “zor bir süreçten” geçtiklerini belirttiği konuşmasında, “Özellikle fiyat tutturma konusunda yaşamış olduğumuz sorunlar var. Bundan sonra adım adım her ay gerek kurdaki, gerekse faizlerdeki ve enflasyondaki düşüşü kontrol altına alırsak, ihracatın en az yüzde 10’un üzerinde bir büyüme olduğu günlerimize geri döneceğiz.” ifadelerini kullandı.