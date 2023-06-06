TL’nin reel değeri mayısta yüzde 1,88 geriledi

İSTANBUL / EKONOMİ

Gelişmekte Olan Ülkeler-Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru endeksi de nisan ayındaki 47.67'den mayıs ayında 46.59'a ve Gelişmiş Ülkeler Bazlı-Reel Efektif Döviz Kuru endeksi de 68.08'den 67.07'ye indi. Böylece gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru endeksi mayısta yüzde 2,26, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru endeksi de yüzde 1,48 düştü. Mayıs ayında Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 91.92'den 92.62'ye yükseldi.

Endeksteki reel efektif kurun düşüşü TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının azaldığını gösteriyor. Reel efektif döviz kuru hesabı için öncelikle nominal efektif döviz kuru (NEK) hesaplanıyor. NEK, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası’nın ağırlıklı ortalama değerini veriyor. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirleniyor. Reel efektif döviz kuru (REK) ise NEK'deki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor.

Merkez Bankası enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksini esas alıyor.