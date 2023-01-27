TMB'den müteahhitlere "sicil affı" talebi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, maliyet artışları nedeniyle işlerini sürdüremeyerek meslekte cezalı duruma düşen müteahhitlik firmalarının, kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik yasal düzenleme kapsamına alınması talebinde bulundu.

Eren, kamuya iş yapan müteahhitlerin 2020-2022 döneminde olağanüstü şartlarla artan girdi maliyetlerinden dolayı işlerini sürdüremez hale geldiğini anlattı.

Girdi maliyetlerindeki ciddi yükselişlerin salgın döneminde sektör üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirten Eren, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da etkisiyle ithal ve enerjiye bağımlı girdi maliyetlerindeki artışın devam ettiğini bildirdi.

Eren, Ocak 2021-Kasım 2022 döneminde sektörün öne çıkan girdilerinde ortalama fiyat artışının yüzde 170'lere çıktığına işaret ederek, kamu projelerinde ödenek ve ödeme sorunlarının yaşanmasıyla birlikte müteahhitlerin oluşan tüm bu yükü taşıyamayacak duruma geldiğini ifade etti.

Maliyet artışlarını karşılamaya gücü yetmediği için işlerini sürdüremeyerek teminat mektuplarını yakmak zorunda kalan ve böylece meslekte cezalı duruma düşen müteahhitlik firmalarının durumuna dikkati çeken Eren, bu kuruluşların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik adımlar içeren düzenleme kapsamına alınması talebinde bulundu.

Firmalar ihalelere giremez hale geldi

Geçen yıl maliyet artışlarına çözüm bulmak için kamu tarafından iki kez fiyat farkı düzenlemesi yapıldığını anımsatan Eren, "Salgının ağırlaştırdığı şartlar yüzünden işini sürdüremeyecek müteahhitlik firmalarına proje tamamlama oranı yüzde 15 ve altında ise tasfiye hakkı tanındı ancak ek fiyat farkı formülü ve tasfiye için belirlenen düşük tamamlama kriteri ne yazık ki müteahhitlerin sorunlarına çare olmanın gerisinde kaldı.

Geldiğimiz noktada pek çok müteahhit, proje tamamlanma oranı yüzde 15'in üstünde olduğu için maalesef tasfiye hakkı alamadığı gibi, işlerini de sürdüremeyerek teminat mektuplarını da yakmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Eren, özellikle Anadolu'da maliyet artışlarını karşılamaya gücü yetmeyen çok sayıda küçük ve orta ölçekli müteahhitlik firmasının cezalı duruma düşüp yeniden ihalelere giremez ve iş yapamaz hale geldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Söz konusu müteahhitlik firmaları da düzenleme kapsamına alınarak tek seferlik sicil affı ve teminat mektuplarının iadesi imkanı tanınmalı. Bu adım, sektördeki önemli bir tıkanıklığı giderecektir. Bu hususu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Hazine ve Maliye Bakanı'mızın takdirlerine arz ediyor, zor durumda olan ve Anadolu'nun geneline yayılmış firmalarımız adına bizlerden hiçbir zaman esirgemedikleri yardımlarını beklediğimizin altını çizmek istiyorum."