TMO’dan bakliyat piyasasına ilişkin açıklama: Anlık takibe devam edeceğiz

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Dünya Bakliyat Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, piyasayı anlık takibe devam edeceklerini vurguladı.

Protein açısından zengin olan baklagillerin sürdürülebilir tarımın desteklenmesinde ve gıda güvenliği, beslenme ve iklim değişikliği gibi konuların ele alınmasında önemli rol oynadığına işaret eden Güldal, sağlıklı, ekonomik ve bozulmadan uzun süre muhafaza edilebilen bakliyat ürünlerinin ülke için de büyük önem taşıdığını söyledi.

Güldal, Türkiye'nin bakliyatta dünyada öne çıkan üretici ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, TMO'nun faaliyet alanına giren tüm ürünlerde olduğu gibi bakliyat ürünlerinde de regülasyon göreviyle piyasalara güven verdiğini dile getirdi.

Gıda enflasyonuyla mücadeleye katkı

TMO'nun 1941'den 1994'e kadar zaman zaman bakliyat alımlarında faaliyet gösterdiğini anımsatan Güldal, 2018'de 25 yıl aradan sonra Ofisin tekrar bakliyat alımı hususunda görevlendirildiğini anlattı.

Güldal, TMO'nun 2018'den sonra piyasalarda istikrarın sürdürülmesine ve üretimin artırılmasına katkı verirken tüketicinin uygun koşullarda bu ürünlere ulaşabilmelerine de imkanı sağlandığını belirterek, şöyle konuştu: "Özellikle üreticilerimiz açısından piyasalarda zaman zaman fiyat istikrarsızlığı yaşanan dönemlerde ürünlerini daha rahat pazarlayabilme alternatifi oluşturmuştur. Sektörün ham madde ihtiyacı olduğu durumlarda kurumumuz, ithalat yolu yerine öncelikle üreticilerimizden tedarik yoluyla ürünleri daha uygun fiyatlardan pazara sunmuştur. Böylelikle bakliyat tüketiminin artırılması teşvik edilmiş, bu ürünlerin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşması sağlanarak ülkemizdeki gıda enflasyonuyla mücadeleye de olumlu katkı verilmiştir."

“Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz”

TMO'nun bakliyat piyasasında fiyat dalgalanmalarının da önüne geçtiğini belirten Güldal, şunları kaydetti: "Kuruluşumuzun bakliyat piyasaları içinde görev almasının, gıda fiyatlarındaki ani iniş ve çıkışların önlenmesi, yaşanan gıda krizlerinden ülkemizin en az seviyede etkilenmesinin sağlanması, ürünlerin sağlıklı depolanması, zararlılarla mücadele, depolamadan kaynaklanan ürün kayıplarının minimize edilmesi ve güvenlik stokunun oluşturulması gibi birçok açıdan büyük katkıları olmuştur. TMO, ülkemiz kültüründe önemli bir yere sahip olan bakliyatın üretim ve tüketiminin devam edebilmesi amacıyla piyasayı anlık takip ederek gerekli tedbirleri almaya ve üreticinin destekçisi olmaya devam edecektir."