TMO’dan depremzede çiftçiden 142 bin ton ürün alımı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) depremden etkilenen çiftçilerden alımı yaptığı ürünlere ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Kirişci, paylaşımında, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından, afet bölgesi ilan edilen illerde cins ve kota sıkıntı olmadan 142 bin ton ürün satın alınarak, üreticilerimize toplam 810 milyon lira ödeme yapıldı. Ürün alımlarımız devam ediyor. Depremzede çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.