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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Markalaşmanın yolu fuarlardan geçiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, markalaşma yolunda fuarların önemine dikkat çekerek "Üreticinin, ürününün, markanızın reklamını yapıyorsunuz. Markalaşmanın yolu bu tür fuarlardan geçiyor. Yerel kalkınma için önce tanıtım, sonra markalaşma. Borsamız gerek tanıtım, gerekse markalaşma noktasında büyük işlere imza atıyor." dedi.

Haber Merkezi
AA
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Markalaşmanın yolu fuarlardan geçiyor
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Isparta Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Isparta'nın elması, gülü ve kirazıyla marka bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin Eğirdir Gölü, Davraz Kayak Merkezi ve lavanta bahçeleri gibi büyük değerlere sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin en yaşanabilir yerlerinden biri olmayı başarmışsınız, herkesi yürekten kutluyorum." dedi.

"Markalaşmanın yolu fuarlardan geçiyor"

Fuarın artık kurumsallaştığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Üreticinin, ürününün, markanızın reklamını yapıyorsunuz. Markalaşmanın yolu bu tür fuarlardan geçiyor. Yerel kalkınma için önce tanıtım, sonra markalaşma. Borsamız gerek tanıtım, gerekse markalaşma noktasında büyük işlere imza atıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükür Başdeğirmen, Isparta Ticaret Odası Başkanı Metin Çelik ile fuarın açılış kurdelasını kesti.

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