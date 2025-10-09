  1. Ekonomim
  3. TOKİ’den 20 şehirde büyük teslimat! 6 bin 661 aile yeni evine kavuştu
Sosyal konut projelerinde vites yükselten TOKİ, son iki ayda 20 ilde 6 bin 661 aileyi yeni yuvalarına kavuşturdu. Yatay mimariyle tasarlanan konutlar, radye temel ve tünel kalıp sistemiyle depreme karşı dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor.

Dar gelirli vatandaşlar için konut üretimine ağırlık veren TOKİ, son 2 ay da 20 ilde ev teslimatlarını hızlandırdı. 

6 bin 661 aile yeni evine kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında son iki ayda 20 ilde 6 bin 661 konutun anahtarını hak sahiplerine teslim etti.

Türkiye'nin dört bir yanında projeler yükseliyor

TOKİ sosyal konut projeleriyle Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanı projelerinde gaza bastı. Bu kapsamda ağustosta, Adana, Adıyaman, Amasya, Ardahan, Çorum, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Malatya, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon'da 3 bin 876 konutun teslimi yapıldı.

20 ilde konut teslimleri yapıldı

Ağustosta, Adana İmamoğlu'nda 436, Adıyaman Kahta'da 300, Amasya Göynücek'te 125, Ardahan Merkez'de 384, Çorum Dodurga'da 74, Elazığ Baskil'de 77, Hatay Reyhanlı'da 200, Hatay Yayladağı'nda 419, Hatay Payas'ta 220, Hatay Kumlu'da 67, İstanbul Arnavutköy'de 158, İstanbul Tuzla'da 230, Kastamonu Merkez'de 602, Malatya Hekimhan'da 210, Niğde Çamardı'da 285, Trabzon Şalpazarı'nda 53 ve Şanlıurfa Eyyübiye'de 36 konutun anahtarları yeni sahiplerine verildi.

Eylül ayında ise Adıyaman, Çankırı, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Yalova'da 2 bin 785 konutun teslimi yapıldı.

Bu kapsamda Adıyaman Samsat'ta 101, Çankırı Kurşunlu'da 150, Diyarbakır Kocaköy'de 68, Erzurum Hınıs'ta 158, Hatay Yayladağı'nda 74, İstanbul Başakşehir'de 306, Manisa Kula'da 633, Manisa Salihli'de 150, Mersin Aydıncık'ta 250, Şanlıurfa Halfeti'de 120, Şanlıurfa Viranşehir'de 355, Trabzon Sürmene'de 214, Van Çatak'ta 89 ve Yalova Altınova'da 117 aile konutlarına yerleşti.

Böylece son iki ayda 20 farklı şehirde 6 bin 661 aile yeni konutlarına kavuştu.

4-5 katlı projeler dikkat çekiyor

TOKİ, inşa ettiği bu projelerle hem kırsal hem de kentsel bölgelerdeki konut ihtiyacının karşılanmasını hedefledi. En fazla 4-5 katlı inşa edilen projeler, mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandı.

Yatay mimari anlayışıyla hayata geçirilen projelerde binalar, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilerek depreme dayanıklı hale getirildi. Böylece vatandaşlara hem güvenli hem de uzun ömürlü yapılarla sağlam bir yaşam alanı sunuldu.

Projelerde, okul, cami, sağlık ocağı, ticaret merkezi, dinlenme alanı, yürüyüş ve bisiklet yolu, açık hava spor sahası, çocuk oyun parkı ve geniş peyzaj düzenlemeleri de bulunuyor.

280 bin yeni sosyal konutun inşası devam ediyor

TOKİ, inşa ettiği sosyal konutlarla bugüne kadar 1 milyon 740 bin dar gelirli ailenin ev sahibi olmasını sağladı. Bu konutlarda 5 milyondan fazla vatandaş güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuştu.

Türkiye genelinde 280 bin yeni sosyal konutun inşası ise devam ediyor.

TOKİ'nin ülke genelindeki şantiyelerinde çalışmalar aralıksız sürerken, önümüzdeki aylarda farklı illerde yapılacak yeni teslimatlarla on binlerce ailenin daha ev hayalinin gerçeğe dönüşmesi hedefleniyor.

