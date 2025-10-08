TOKİ’nin indirim kampanyası binlerce vatandaşı tapusuna kavuşturdu

  1. Ekonomim
TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası, 12 günde 7 bin 910 kişiyi tapusuna kavuşturdu. Borcunu kapatamayanlar kısmi indirimlerden faydalanırken, aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanabiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 22 Eylül'de başlattığı yüzde 25 indirim kampanyası büyük ilgi gördü. 7 bin 910 kişi, borcunu kapatarak tapusunu almaya hak kazandı.

TOKİ kampanyası başvuruları başladı

TOKİ'den alınan bilgiye göre, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlenen kampanyanın başvuruları devam ediyor.

12 günde binlerce kişi tapusuna kavuştu

Kampanyadan 12 günlük mesai sürecinde 8 bin 251 kişi yararlandı. Bu kapsamda borcunu tamamen kapatan 7 bin 910 kişi tapularını almaya hak kazandı. Borcunun tamamını kapatamayan 341 konut ve iş yeri alıcısı ise yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 25 indirim kampanyasından faydalandı.

Başvurular, 17 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili bankalara yapılabilecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek borç kapatmalarda indirimden yararlanılamayacak.

"Konut kredisi kullanılabiliyor"

Kampanyaya katılmak isteyenlerin TOKİ'ye ödenmemiş aidat veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihte başlayan konut ve iş yerleri faydalanabiliyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan alıcılar ise indirimden yararlanamıyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanabiliyor.

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

