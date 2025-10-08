BDDK'nın kredi kartı borcu yapılandırmasında süre doluyor! Son tarih 10 Ekim
BDDK’nın bireysel kredi kartı borçları için sunduğu 48 ay taksitli yeniden yapılandırma fırsatında son günlere girildi. Yapılandırma 10 Ekim Cuma günü sona eriyor. Kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlendi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.
Borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek
Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinin bitiyor.
BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.
Borcun yüzde 50'si ödenmeden limit artırılmayacak
Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.
Yapılandırma limiti geçerse aşım olarak değerlendirilmeyecek
Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.
Azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlendi
Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.
Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.