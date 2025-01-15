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TPAO'nun 2 ildeki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman ve Şanlıurfa'da yer alan petrol işletme sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
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TPAO'nun 2 ildeki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa'daki ARİ/TPO/K/M41-b3-1 pafta numaralı ve 10 Şubat'ta sona erecek petrol işletme ruhsatının süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 10 Şubat 2035'e kadar uzatıldı.

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