TPAO'nun 2 ildeki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa'daki ARİ/TPO/K/M41-b3-1 pafta numaralı ve 10 Şubat'ta sona erecek petrol işletme ruhsatının süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 10 Şubat 2035'e kadar uzatıldı.