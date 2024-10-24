Transit süre aşımı kaynaklı cezaların önüne geçmek için süre tanındı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sınır kapılarındaki beklemeler, tam tespit uygulamaları ve Ro-Ro ile Ro-La hatlarındaki gecikmeler sebebiyle firmalar sık sık transit süre aşımı nedeniyle cezalara maruz kalıyordu. UND'nin Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğü yoğun temaslar neticesinde bu sorun için önemli bir çözüm getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, Ortak Transit Rejimi kapsamında Türkiye'ye varışlı taşımalarda transit süre sınırına 48 saatlik ek süre tanınacak. Bu sayede, taşımacılık firmalarının kontrolü dışında gelişen gecikmelerde cezai yaptırımların önüne geçilebilecek

Gerekli belgeler olduğunda muaf tutulacak

Ayrıca, Ro-Ro ve Ro-La hatlarındaki mod değişikliklerinden kaynaklanan gecikmeler, gerekli belgelerle desteklendiğinde saat limiti olmadan süre aşımından muaf tutulacak.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının, sektörün sorunlarına hızlı ve yapıcı çözümler üretmesinin, Türkiye'nin lojistik sektörüne büyük bir katkı sunacağı ve bu tür düzenlemelerin Türkiye'nin uluslararası taşımacılıkta güçlü bir lojistik merkezi olma hedefine giden yolda atılan önemli adımlardan biri olacağı ifade edildi.