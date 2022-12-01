TSPB Başkanı Öztop’tan İSO 1.000 listesindeki şirketlere halka arz çağrısı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, TSPB tarafından bu yıl ‘Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım’ temasıyla hibrit olarak düzenlenen 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde sermaye piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztop, son iki yılda salgının yarattığı zorluklara rağmen kamu ve özel sektör sermaye piyasası kurumlarının dijital dönüşüme uyumu, hükümetin sermaye piyasalarını destekleyen politikaları ve sunulan teknolojik hizmetlerin etkisiyle sermaye piyasalarının çok başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

Söz konusu dönemin; gerek arz gerek talep tarafında tarihi rekorların kırıldığı ve yatırım ekosisteminin güçlendiği bir dönem olduğunu vurgulayan Öztop, şunları kaydetti: “Alternatif getiri arayışında olan yeni yatırımcıların sermaye piyasalarına yönelimiyle sektörümüz gelişmeye devam ediyor. Uzun yıllar 1 milyon seviyesinde seyreden pay piyasasında pozisyonu olan yatırımcı sayısı, hızla artarak 3,3 milyon seviyesini aştı. Her ay pay piyasasında aktif olarak işlem gerçekleştiren yatırımcı sayısı da 1,7 milyon kişi civarındadır. Bu bağlamda bireysel yatırımcı sayısındaki artışın yanı sıra portföy yönetim şirketlerimizin yönettiği toplam varlık büyüklüğünün 1 trilyon lirayı aşmasını da çok olumlu değerlendiriyorum. Yerli yatırımcıların artan ilgisi şirketlerin halka arza yönelimini de beraberinde getirdi. 2021 yılında 52 şirket halka açıldı. Kasım sonu itibarıyla bu yıl 33 şirket halka açılmış oldu.”

Öztop, halka açık şirket sayısının 478, halka açık şirketlerin toplam piyasa değerinin 5,3 trilyon lira olduğunu aktararak, “İSO 1.000 listesinde yer alan şirketlerden borsada işlem gören şirket sayısı sadece 100. Buradan şirketlerimizi de halka açılmaya davet etmek istiyorum.” diye konuştu.

“‘Duyum’ ile yatırım yapan yatırımcıların olduğunu biliyoruz”

Yerli yatırımcıların ilgisini bir fırsat olarak gördüklerini, yabancı yatırımcının ilgisini de beklediklerini kaydeden Öztop, sermaye piyasalarına yatırım yaparken “duyum” ile yatırım yapan yatırımcıların olduğunu bildiklerini, yatırımın, insanların geleceğini doğrudan etkileyen önemli bir karar olduğunu, yatırımcıların sermaye piyasaları araçlarını bilgiye dayalı, iyi analiz ederek karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Yatırımcıların öncelikle risk profillerini iyi analiz etmesi ve sermaye piyasaları yatırımlarının getiri potansiyelinin yanında risk unsuru olduğunu unutmaması gerektiğini vurgulayan Öztop, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer yandan, aracı kurumlarımızın olağandışı fiyat dalgalanmalarına karşı risk yönetim sistemlerine ve belirli periyotlarla stres testlerine çok ama çok önem vermesi gerekiyor. Daha aracı kurumlarımızın iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi süreçlerini sürekli gözden geçirmelerini ve her türlü riske karşı sistemlerini azami ölçüde güçlendirmelerini bekliyoruz. Büyük emeklerle oluşturduğumuz ve daha çok geliştirmek için büyük çabalar sarf ettiğimiz sermaye piyasalarımızda kurumlarımızı ve yatırımcılarımızı korumak için üzerimize düşen görevleri beraber yerine getirmeliyiz.”

“15 bin adet tohum topu atışı gerçekleştireceğiz”

“Sürdürülebilir Finansın Geleceği”, “Dijital Finansın Geleceği”, “Ekonomi ve Sermaye Piyasalarının Geleceği” olmak üzere 3 başlık altında 15 panel ve 15 eğitim düzenleyeceklerini bildiren Öztop, birlik olarak 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ni ‘karbon nötr’ olarak gerçekleştireceklerini söyledi. Öztop, “Ayrıca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kongremizde yer alan konuşmacılarımız ve kayıt yaptıran tüm katılımcılarımız adına 15 bin adet tohum topu atışı gerçekleştireceğiz.” dedi.