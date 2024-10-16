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TÜBİTAK ve Dünya Bankası'ndan yeşil dönüşüme 74 proje desteği

TÜBİTAK ve Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen "Sanayide Yeşil Dönüşüm 1. Çağrısı" kapsamında 74 proje destek almaya hak kazandı.

Haber Merkezi
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TÜBİTAK ve Dünya Bankası'ndan yeşil dönüşüme 74 proje desteği
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TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında açılan ve ülke sanayisinin yeşil dönüşümüne destek vermeyi hedefleyen "1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm 2023 Çağrısı"nın sonuçları açıklandı.-

Söz konusu 1832-2023 çağrısına 162 proje başvurusu yapıldı, bunlardan 74'ünün desteklenmesine karar verildi, 12 proje için ise değerlendirme süreci devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Türkiye'nin sanayide yeşil dönüşümü hız kesmeden devam ediyor"

Kacır, şu açıklamalarda bulundu: 

"Dünya Bankası işbirliğiyle yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, 175 milyon dolarlık finansman ile Yeşil Dönüşüm Odaklı AR-GE ve Yenilik projelerini destekliyoruz. Bu kapsamda açtığımız TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı'na yapılan 162 başvurudan 74 proje destek almaya hak kazandı. Destek kazanan firmalarımızı tebrik ediyor, tüm başvuru sahiplerini yeni çağrılarımızı yakından takip etmeye davet ediyorum. Türkiye'nin sanayide yeşil dönüşümü hız kesmeden devam ediyor."

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