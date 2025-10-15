TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 16 milyonu geçti

Türkiye’de ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artarak ağustos ayında 16 milyon 89 bin 450 kişiye ulaştı. Sanayi sektöründe istihdam azalırken, inşaat ve hizmet sektörlerinde çalışan sayısı arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 yılı Ağustos ayına kıyasla %1,2 oranında artarak 16 milyon 89 bin 450 kişiye yükseldi. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 15 milyon 904 bin 602 olarak kaydedilmişti.

Sanayi sektöründe kayıp

Alt sektörler bazında bakıldığında, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısında %3,6’lık bir azalma yaşandı. Bu sektörde toplam 184 bin 737 kişilik bir daralma söz konusu oldu. Özellikle imalat sanayisinde %3,9’luk düşüş dikkat çekti. Elektrik, gaz ve iklimlendirme alanında ise %5,4’lük bir artış kaydedildi.

İnşaat sektörü, aynı dönemde %7,2’lik bir büyüme göstererek 134 bin 733 yeni istihdama ev sahipliği yaptı. Böylece bu sektördeki toplam ücretli çalışan sayısı 2 milyon 11 bin 335’e ulaştı.

Hizmet sektörleri

Ticaret ve hizmetler başlığında değerlendirilen G-N arası sektörlerde ise yıllık bazda %2,6’lık bir artış yaşandı. Ulaştırma ve depolama alanında %5,5, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %5,2, gayrimenkul faaliyetlerinde %5,8, finans ve sigorta faaliyetlerinde ise %4,5 oranında istihdam artışı gerçekleşti. İdari ve destek hizmet faaliyetlerinde ise %0,4’lük sınırlı bir düşüş görüldü.

Aylık değişim

Ücretli çalışan sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre toplamda değişim göstermedi. Sanayi sektöründe %0,6’lık düşüş yaşanırken, inşaat sektöründe %0,4 ve hizmet sektörlerinde %0,2’lik artışlar kaydedildi.