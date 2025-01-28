TÜİK'in özel okul ücretleri ne kadar?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılında enflasyonu yüzde 44,38, eğitim özelinde ise yüzde 91,64 oranında açıklamıştı. 2024 yılında en çok artış gösteren harcama kalemi eğitim olurken, TÜİK verilerinin detaylarında, okul öncesi eğitim ve ilköğretim fiyatlarının yüzde 88, orta öğretim fiyatlarındaki artışın yüzde 89, üniversite eğitimi ücretlerindeki artışın yüzde 108 ve düzeyi belirlenemeyen eğitim programlarının fiyatlarının da yüzde 57 arttığı görüldü.

Özel okul fiyatları

TÜİK’in eski Başkanı Birol Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özel okulların fiyatlarını hesapladı. TÜİK’in enflasyon hesaplamalarında tüketici fiyatları endeks verileri üzerinden; Nisan 2022’ye dek açıkladığı fiyatlarla yapılan hesaplamada, özel okul eğitim fiyatlarının piyasadaki fiyatlardan çok ayrıştığı görüldü.

Aydemir hesaplamasında, Ekonomi Gazetesi yazarlarından Alaattin Aktaş’ın daha önce yaptığı fiyat hesaplamalarına da değinirken, TÜİK’in hesaplamalarında özel okul ilköğretim ücretinin 109 bin 230 TL, özel lise eğitim ücretinin de 124 bin 283 TL olduğu görüldü.

Piyasadan alınan ücretler ise ilköğretim için 230 bin TL, lise için de 300 bin TL oldu.

"Çocukları özel okulda okuyanlar..."

Aydemir paylaşımında şunları ifade etti:

“Sizce TÜİK enflasyon hesaplamasında özel okul fiyatlarını ne kadar kabul ediyordur?

TÜİK’in enflasyon sepetinde artık sadece 51 ürünün fiyatını görebiliyoruz, o da kendimiz hesaplayarak elbette. Bir veya birkaç üründen oluşan Aralık 2024 endeks artışını, Nisan 2022’de durdurulan madde fiyatı tablosundaki ürün fiyatlarının üzerine ekleyerek buluyoruz bu tutarları. Bu hesaplamayı daha önce gazeteci sayın Alaattin Aktaş da yapmıştı.

Aralık 2024 itibarıyla yaptığımız hesaplamalardan birkaç ilginç veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Mesela TÜİK’e göre Aralık 2024 özel ilk öğretim ve özel lise ücretlerinin sırasıyla 109.230 ve 124.283 lira olduğunu biliyor muydunuz?

Çocukları özel okulda okuyanların bu rakamları görünce tepkileri nasıl olacak merak ediyorum. Yanlış okumadınız TÜİK’e göre Aralık 2024 özel ilk öğretim ve özel lise ücretleri sırasıyla 109.230 ve 124.283 lira. Grafikteki piyasa referans fiyatını ise ortalama bir özel okuldan aldık, sosyal medyada zamları meşhur olan diğer okullardan da değil.”