Tüketici elektroniği pazarı düşüşe geçti

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Salgın sonrası hem Avrupa hem de Türkiye’de yüksek büyüme oranları elde eden tüketici elektroniği pazarı, geçen yıl iki bölgede farklı bir dönemece girdi. Avrupa’da söz konusu alanda büyümenin durduğunu söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, Türkiye’de ise büyümenin sürdüğünü ve pazarın yüzde 57 artış ile 843 milyar TL’lik hacme ulaştığını söyledi.

Söz konusu alanda büyümenin sektör lideri olarak kendilerine de yansıdığını belirten Acar, “11 ülkede bin 16 mağaza ile faaliyet gösteren MediaMarktSaturn, geçen yıl 22,4 milyar Euro ciro elde etti. Bu büyümenin motoru ise başta Türkiye olmak üzere ispanya gibi Akdeniz ülkeleri oluşturdu” dedi. MediaMarkt Türkiye’nin yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Hulusi Acar, Avrupa’nın lider tüketici elektroniği grubu olan MediaMarktSaturn’ün hizmet verdiği 11 ülkede Türkiye’nin en hızlı büyüyen ülke olduğunu, satış hacminde ise Almanya’nın ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi. Hali hazırda Almanya’da 500 mağaza ile faaliyet gösteren grubun Türkiye’deki mağaza sayısı ise 102. Toplantıda verilen bilgiye göre Grup, yeni mali yılın ekim-kasım-aralık dönemini kapsayan 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 9,5 artışla 7,6 milyar Euro’ya çıkardı. Bu dönemde mağaza ciro artışı yüzde 7,2 olarak gerçekleşirken online ciro artışı yüzde 15,9 oldu ve online satışların toplam ciro içindeki payı yüzde 28,6’ye yükseldi. Bu oran geçen sene yüzde 24 seviyesinde idi.

2027 hedefi omnichannel liderliği

Hulusi Acar, MediaMarkt Türkiye’nin geçen sene 32 ilde 102 mağaza ve yüzde 50’si kadın olmak üzere 4 bin çalışan sayısına ulaştığını kaydetti. 100 milyonu offline olmak üzere 320 milyon adet trafik aldıklarını söyleyen Acar, club üye sayısında ise 8 milyona ulaştığını, iş ortağı sayısını ise 250’yi geçtiğini kaydetti. Acar, “2007 yılında TV kanallarında canlı olarak yayınlanan Ümraniye mağazası ile Türkiye’ye girdik. 2016 yılında Türkiye’de sektörde 3. sıraya, 2018’de ikinci sıraya çıktık ve 2021’de ise lider konuma geldik. 2023’te de liderlikte farkı açtık. Hedefimiz 2027 yılında omnichannel (Bütünleşik Kanal) lideri olmak” diye konuştu. Türkiye’de her yıl 5-6 mağaza açtıklarını söyleyen Acar, “Bu yıl da benzer oranda mağaza açacağız. 300 direkt olmak üzere 500’e yakın yeni istihdam sağlayacağız. yatırım tutarı ise mağaza ve diğer ürünler ile birlikte 15-20 milyon Euro’yu bulacak” dedi.

Pazarda yıl sonunu beklentisi 1 trilyon TL

Türkiye tüketici elektroniği pazarı hakkında da konuşan Acar, 2021’de 130, 2022’de 266, 2023’te ise 536 milyar TL büyüklüğe ulaşan pazarın geçen sene 843 milyar TL’lik hacme ulaştığını anlattı. Bu yıl pazarın yavaşlamasını ve 1 trilyon TL’ye ulaşmasını beklediklerini kaydeden Acar, “Adetsel büyümeye bakıldığında kategoriye göre değişmekle birlikte artı- eksi yüzde 1-2 büyüme ile ürün satıyoruz. Büyüme yavaşladı. Pazarda en büyük ağırlığı yüzde 36 ile cep telefonu alırken onu yüzde 26 ile büyük ev aletleri izledi” diye konuştu.

Türkiye’de üretilen özel markalı ürünlerin ihracatı için görüşmeler başladı

Kendi markaları olan PEAQ, KOENIC ve ISY’ı Türkiye'ye getirdiklerini ve üretimin burada yapıldığını dile getiren Hulusi Acar, yeni dönemde Türkiye’de üretilen ürünlerin Avrupa’ya ihraç edilmesi ile ilgili görüşmeler yaptıklarını söyledi. Acar, özel markaları ürünlerin toplam ciro içinden henüz yüzde 1 pay aldığını belirterek hedeflerinin bu oranı yüzde 10’lara ulaştırmak olduğunu dile getirdi. Şirketin başlattığı bir diğer hizmet ise yenileme pazarı. Geçen yıl 200 bin telefonu bu kapsamda yenilediklerini anlatan Acar, 27 bin adetlik de satış yaptıklarını, sıfır ürün ile yüzde 20-25 fiyat farkı olan bu pazarın toplam telefon satışları içindeki payının yüzde 5’e ulaştığı bilgisini verdi.