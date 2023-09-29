Tüketiciyi mağdur eden firmalara 78,5 milyon TL ceza

ANKARA (EKONOMİ) - Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı içinde e-ticarette sipariş iptallerinde tüketici mağduriyetine sebep veren 44 firmaya 78 milyon 530 bin TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle pandemi döneminden itibaren e-ticarette büyük artış yaşandığı kaydedilerek, geçen yıl ticaret hacminin önceki yıla göre yüzde 109 artarak 800 milyar liraya çıktığı bildirildi.

Bakanlığın Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi(ETBİS) verilerine göre e-ticaretin genel ticareti oranı 2019’da yüzde 9.8 seviyesindeyken, bugüne değin kademeli bir artış gösterdi ve 2022’de yüzde 18.6’ya ulaştı. 2022’de e-ticaret hacmi ise yüzde 109 oranında artarak 800 milyar liraya çıktı. Sipariş sayısındaki artış oranı ise yüzde 43’te kaldı ve 3 milyar 347 milyondan, 4 milyar 787 milyon liraya yükseldi.

Açıklamada, malın fiziki kontrolünün yapılamaması sebebiyle tüketicinin korunması için bazı önlemlerin alındığına değinilirken, hem satıcılara hem de tüketicilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapıldığından bahsedildi. Bu kapsamda tüketici şikayet başvuruları ve hakem heyeti verileri üzerinden yapılan analizler sonucunda 2023’te denetlenen 61 firmadan 44’üne 78 milyon 530 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ödemesi yapılan ürünü göndermeyenler denetleniyor

Bakanlık açıklamasında girdi maliyeti ve döviz kuru artışını bahane gösteren, fiyat artışından daha fazla yararlanmak için ödemesi yapılan siparişleri stokta bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden firmaların yakından takip edildiği kaydedildi.