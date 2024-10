Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Kurulu tamamlandı

Takip Et

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 6. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Genel Kurulun açılışında konuşan Saydan “TEİS; mesleğimizin her türlü baskıya karşı korunması, geliştirilmesi ve mesleki haklarımızın savunulması için vazgeçilmez bir kurumdur. Üyelerimizin sayısı arttıkça, TEİS’in yaptırım gücü daha da büyüyecek ve meslektaşlarımızın haklarını savunmada daha etkin bir rol üstlenecektir. Ülkemizde olduğu gibi tüm gelişmiş ülkelerde de bu tür meslek örgütleri, mesleklerin geleceğini koruyan ve geliştiren en önemli yapılar olarak işlev görmektedir. Unutulmamalıdır ki hiçbir örgüt, tabanının sesini duymadan, üyelerinin taleplerini dikkate almadan ayakta kalamaz.

Genel Kurul nedeniyle yapılan yazılı açıklamada da, Türkiye’deki ekonomik zorlukların eczane ekonomilerini doğrudan etkilediğini ve çok sayıda eczanenin yoksulluk sınırı altında dahi kaldığı vurgulandı. Açıklamada, bulunamayan ilaçlar, kamu kurum indirimlerine yönelik değer zinciri içinde yaşanan sorunlar ve eczacılık fakültelerinin yüksek sayısının da sorun olarak devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ilaçların toplum sağlığı açısından kritik önemi yanısıra, sadece eczanelerin değil, aynı zamanda ülke kaynağı, milli servet olduğunu belirterek, bulunamayan ilaçlar sorununun tüm toplumu ilgilendirdiği vurgulandı. Açıklamada, İlaç Fiyat Kararnamesi’ndeki kısmi düzeltmelerin arz sorununu çözmediği, uluslararası ilaç firmaların bazı ürünlerini piyasadan çektiği ve üretim kısıtlamaları olması nedeniyle ilaçta erişim sorununu devam ettiği kaydedildi.

İlaç firmalarının SGK’ya yapmak zorunda olduğu kamu indirimlerini yapmama ya da eczanelere yük transfer etme yönündeki sorunun da devam ettiğini kaydeden Saydan, bu konuda kamunun daha etkin çözümler geliştirmesini talep etti.

Eczacılık fakültelerinin sayısının da yüksek olduğunu ve mezunların istihdamının sorun teşkil ettiğini hatırlatan Saydan, “Eczacılık mesleğinin maalesef toz pembe bir tablosu yok ve her geçen gün de bu durum daha da kötüye gidiyor. Eczacılık eğitimi, artan fakülte sayısı ve akademik personel eksikliği nedeniyle kalite sorunları yaşamaktadır. Her yıl mezun olan binlerce eczacı adayı, yeterli iş imkanları bulamamakta ve bu durum meslektaşlarımız arasında büyük bir işsizlik ve memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Her yıl 5 bin eczacı mezun oluyor. İhtiyaç fazlası eczacılık fakültelerinin açılması durdurulmalı ve fakültelerdeki kontenjanlar azaltılmalıdır.” diye konuştu.

Genel Kurul’da tek listeyle gedilen seçimde, Başkan Nurten Saydan güven tazelerken, Yönetim Kurulu, İsmail Bülent Yılmaz, Satı Sultan Kırışkan, Şule Yılmaz, Ahmet Kaya, Tuğcan Demirdiş, Ali Serdar Koçak’tan oluştu.