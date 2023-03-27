Turizm sektöründen ‘helal belgeli’ hizmet hazırlığı

Yerli ve yabancı paydaşlarla işbirliğini geliştirerek helal kalite altyapısının gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) ile turizm sektöründe helal kalite altyapısının güçlendirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

Protokolle yurt içi ve dışında helal belgelendirme ve akreditasyon konularında farkındalığın artırılması, helal belgeli ürün ve hizmet alanlarında yetişmiş personel kapasitesinin yükseltilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve kurumlar arasında bilgi, eğitim ve tecrübe paylaşımı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda gelecek dönemde, helal kalite altyapısı unsurlarına ilişkin turizm sektöründeki farkındalığı artırmak ve paydaşların kapasitelerini geliştirmek amacıyla hizmet sağlayıcılara yönelik bilgilendirme seminerleri, eğitimler gibi etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

“Ülkede helal bilinci artırılacak”

Yürütülecek çalışmalara ve derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi veren IHATO Başkanı Yusuf Gerçeker, 2018 yılından bu yana çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, etkinlik alanlarında Türkiye'nin helal turizm altyapısının geliştirilmesi, standartlarının oluşturulması ve farkındalığın artırılması konularının yer aldığını söyledi.

Söz konusu faaliyetlerin kamu adına geliştirilmesine katkı sunmak ve ülkede helal bilincinin artırılması amacıyla bu işbirliği protokolünü imzaladıklarını ifade eden Gerçeker, şöyle konuştu: “Protokolün amacı, tarafların yurt içi ve dışında helal belgelendirme ve akreditasyon konularında farkındalığını artırmak, helal belgeli ürün ve hizmet alanlarında yetişmiş insan gücü ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine katkı sağlamak, kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımı başta olmak üzere aralarındaki işbirliğini güçlendirmektir." diye konuştu.

Gerçeker, dernek olarak helal turizm alanında yaptıkları çalışmalarda kamu otoritesinin önemini hep dile getirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti: "Yapılan bu çalışmalarla amaç, ülkemizin her alanda olduğu gibi helal turizm alanında da kaliteli hizmet anlayışını sürdürmesi, misafirlere doğru bilgilendirme yapılması ve rekabetin korunmasıdır. HAK ile yapmış olduğumuz ortak çalışmalarda bugüne değin ciddi yol aldık. Artık ülkemizde helal belgesi parayla satın alınabilen bir şey olmaktan çıkmış, denetimlerle hak edene verilen belgeler haline gelmiştir. Tüketicinin korunması için elzem olan bu çalışmalar hamdolsun sonuç vermiştir. Bundan sonraki süreçte de işbirliğimizin artarak ilerlemesini ümit ediyor, imzaladığımız bu protokolün ülkemize ve tüm İslam dünyasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”