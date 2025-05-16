Türk CEO’ların ‘ekonomik risk algısı’ alarm veriyor

AHMET USMAN – DUYGU GÖKSU – İREM CEYLİN DEMİRCAN / KUŞADASI

EKONOMİ gazetesinin PwC Türkiye desteği ile gerçekleştirdiği Dönüşen Liderlik Zirvesi’nin ilk bölgesel toplantısının adresi Ege oldu. Pine Bay Holiday Resort Kuşadası’nda gerçekleştirilen zirveye Ege iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdiler. Gün boyu süren oturumlarda konuşmacılar sektörlerinin, şirketlerinin günümüz ekonomisindeki dönüşüm süreçlerini ve bunlara nasıl liderlik ettiklerini anlattılar.

Göçtur Turizm Yatırım ve Ticaret AŞ ve Pine Bay Holiday Resort Kuşadası’nın ana sponsorluğunda düzenlenen zirvenin co-sponsorları TEB ve SOCAR olurken, oturum sponsorluğunu Fersan ve Artience – Toyo Printing Inks, araç sponsorluğunu Toyota yaptı. Çelmak, The Purest Solutions ve DoğanKoç Özel Güvenlik zirvenin destek sponsorları oldular. Zirve kapsamında oturumlar dışında workshop’lar gerçekleştirilirken, senarist ve oyuncu Kubilay Tunçer “Sihirbaz Lider: Algılar, Olgular, İstikbal” isimli bir gösteri sundu.

Açılış konuşmalarının EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan ve PwC Türkiye Müşteri ve Endüstri Grupları Lideri Cihan Harman tarafından yapıldığı zirvenin akışını Nasıl Bir EKONOMİ TV Editörü Berfin Çıpa yönetti.

Zirveye Türk CEO’ların, küresel arenadaki meslektaşlarına göre risk algısı damgasını vurdu. PwC’nin 109 bölge ve ülkede 4 bin 601 CEO ile gerçekleştirdiği “PwC Küresel CEO Araştırması”na Türkiye’den de 88 CEO katıldı. Verilere göre, Türkiye’deki CEO’ların yüzde 58’i enfl asyonu, yüzde 41’i ise makroekonomik çalkantıları şirketleri açısından “son derece” veya “yüksek derecede” tehdit olarak değerlendiriyor. Bu oranlar küresel düzeyde sırasıyla %27 ve %29 seviyelerinde. Türkiye'nin mevcut enflasyonist ortamı, kur baskısı ve faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler, bu algının arkasındaki temel dinamikler olarak öne çıkıyor.

CEO’ların tehdit algısında öne çıkan bir diğer başlık, jeopolitik çatışmalar. Türkiye’de yüzde 36’lık bir kesim bu başlığı ciddi bir risk olarak değerlendirirken, küresel ortalamada bu oran yüzde 22. Türkiye’nin yakın coğrafyasında süren savaşlar ve jeopolitik belirsizlikler, iş dünyasını doğrudan etkileyen bir faktör haline geliyor.

Yetenekli iş gücüne erişim sorunu da Türkiye’de dikkat çeken başlıklardan biri. Türk CEO’ların yüzde 30’u, nitelikli insan kaynağına ulaşamamanın şirketleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtirken, bu oran küresel düzeyde yüzde 23.

Siber güvenlik arka planda

Siber güvenlik tehditleri, küresel ölçekte %24 ile yüksek bir risk olarak görülürken, Türkiye’deki CEO’lar bu konuda daha düşük bir kaygı düzeyi taşıyor: Yalnızca %13. Bu durum, dijital tehditlere karşı farkındalık ve hazırlık düzeyinin henüz istenilen noktada olmadığını gösteriyor.

Benzer şekilde, yıkıcı teknolojik gelişmeler konusunda da Türkiye ile dünya arasında belirgin bir fark bulunmuyor. Türkiye’de yüzde 22’lik bir kesim bu riski öncelikli tehdit olarak değerlendirirken, küresel ortalama yüzde 20 seviyesinde.

İklim değişikliği riski ise Türkiye’de yüzde 16 ile algılanan tehditler arasında dördüncü sırada yer aldı. Küresel düzeyde bu oran yüzde 12. Bu durum, Türkiye’de iklim kriziyle ilgili farkındalığın giderek arttığına işaret etti.

Şirketler sosyal eşitsizliğin farkında

Sosyal eşitsizlik, Türkiye’de yüzde 16’lık bir kesim tarafından önemli bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Küresel CEO’lar arasında bu oran sadece yüzde 5. Artan gelir adaletsizliği, iş gücü piyasasında yaşanan yapısal sorunlar ve toplumsal huzursuzluklar, şirketlerin stratejik planlamalarında sosyal meselelere daha fazla yer ayırmasını gerektiriyor.

“CEO’ların Nabzı” başlıklı konuşmasında araştırmanın sonuçlarını paylaşan PwC Türkiye Müşteri ve Endüstri Grupları Lideri Cihan Harman, “Özellikle son dönemde yakın coğrafyada ortalama asgari ücret 130 dolar ile 150 dolar seviyelerinde olan ülkeler var. Türkiye’de ise neredeyse 2 bin dolara yaklaştı. Asgari ücretin kritik eşiği 300 ile 600 dolar bandındaydı. Bu seviyelerden çok daha uzak bir noktadayız. Daha da önemlisi, yabancı yatırım için biri fizibilite diğeri stabilite olmak üzere iki önemli konu var. Türkiye’ye yabancı gözüyle baktığımızda ikisinde de soru işareti olduğunu söyleyebiliriz. Gün geçtikçe Türkiye rekabet gücünü kaybediyor. Diğer taraftan ise hala çok dinamik, iyi noktalara gelebilecek bir ekonomimiz var” diye konuştu.