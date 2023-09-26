Türk diasporasının kalbi İstanbul’da attı

DEİK ÖZEL YAYINI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile DEİK ve DTİK Başkanı Nail Olpak’ın katılımlarıyla gerçekleşen DTİK 10. Kurultayı, Türk diasporasının dünya çapında ses getiren başarılı isimlerini İstanbul’da buluşturdu.

İki gün süren DTİK Kurultayı kapsamında 3 binin üzerinde katılımcıyla düzenlenen dört ayrı panelde “Türk Devletleri Teşkilatı: 5 Devlet Tek Diaspora”, “Yumuşak Gücümüz: Türk Diasporası”, “Küresel Ekonomiye Yön Veren Türkler” ve “Dost Diasporalar ile Güç Birliği” başlıkları masaya yatırılırken, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren küresel ölçekli şirketlerin yöneticileri arasında binin üzerinde B2B odaklı ikili iş görüşmesi gerçekleşti. Türk diasporasının EN’lerinin belirlendiği Diaspora Ödül Töreni ile de 9 kategoride verilen özel ödüller sahiplerini buldu.

Dünya Türk İş Konseyi’nin 10. Kurultayı kapsamında dopdolu bir programla iki gün süren diaspora şöleni yaşadıklarını ifade eden DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak, şu açıklamaları yaptı: “Cumhurbaşkanlığı himayeleri ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz DTİK Kurultayı, 4 bine yakın Türk diaspora temsilcimizi ana vatanda bir araya getirdiğimiz son derece değerli bir buluşma oldu. Yurt dışındaki başarılarıyla göğsümüzü kabartan iş dünyası temsilcilerimizden bürokratlara, bilim insanlarından akademisyen ve sanatçılara kadar çok geniş segmentli bir katılım ile bir aradaydık. DEİK olarak mottomuz ‘İşimiz Ticari Diplomasi’, DTİK olarak ise mottomuz ‘Diaspora Diplomasisi’. Bizim için diaspora diplomasisi ikincil değil, asli ve öncelikli bir faaliyet. Çünkü, Türk diasporasının tek vücut halinde hareket etmesi ve etkin bir lobicilik ile ülkemize değer katmaya devam etmesi için bu faaliyetlerin DTİK gibi platformlar aracılığıyla sivil toplum eliyle yürütülmesi çok önemli. DTİK, yurt dışındaki Türk kökenli STK’ların ve diaspora temsilcilerinin ilişkilerini geliştirmeyi, daha fazla ticaret ve daha çok yatırım yapmalarını, her birinin daha güçlü olmasını amaçlayan nitelikli bir platform. Biz yurt dışındaki yerleşik vatandaşlarımızı ‘Göçten Güce Dönüşen Türk Diasporası’ olarak değerlendiriyor ve onların küresel başarıları ile ülkelerini en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı her bir ferdimizle gurur duyuyoruz.”

“Diasporamızı beyin göçü değil, beyin gücü olarak görüyoruz”

Yurt dışında yaşayan Türk toplumunun; ekonomik, siyasi ve sosyal gücünü artırarak ana vatana da katkıda bulunmalarına destek olmayı hedeflediklerini ve diaspora temsilcileri ile Türkiye’nin tanıtımına ve stratejik iletişim faaliyetlerine destek olmayı amaçladıklarını belirten Olpak, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugünün diasporasından beklentimiz, yaşadığı toplumda kendi değerlerine sahip çıkarken, o toplumla uyumlu ve nitelikli güç olmaları. Her kavram gibi, diaspora kavramında da değişim ve dönüşümler yaşanıyor. Değişim, göç, diaspora, küreselleşme ve güç kavramları, iç içe geçmiş durumda. Göçler ve diasporalar, küreselleşmeyi şekillendirebildiği gibi, küreselleşme de göçleri ve diasporaları etkiliyor. İşte burada görev, hep birlikte bize düşüyor. Ben diasporamızı, bir beyin göçü olarak değil, beyin gücü olarak görüyorum. Dolayısıyla yeni dünya düzeninde Türk diasporamız ile daha fazla söz sahibi olmak ana hedefimiz. Bugün DTİK olarak 83 ülkedeki temsilcilerimizle diaspora diplomasisi yürüten büyük bir aileyiz. DTİK Kurultayı kapsamında gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuz ile ülke temsilcilerimizi ve bölge komite başkanlarımızı belirledik. Diaspora ailemiz ve DEİK ile DTİK için hayırlı olmasını diliyor, arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon, Bakanlarımızın verdiği ileriye dönük talepler doğrultusunda DTİK olarak Türk diasporamıza rehberlik etmeyi sürdürecek ve başarılarımıza yenilerini eklemek için dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin sesi olmaya devam edeceğiz.”

Türk diasporasının EN’leri ödüllendirildi

DTİK Kurultayı kapsamında düzenlenen Diaspora Ödül Töreni’nde, 9 farklı alanda ödüle layık görülen diaspora temsilcilerine ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve DEİK-DTK Başkanı Nail Olpak tarafından verildi. Ödüller ve kazanan isimler şöyle oldu:

İş Dünyası Ödülü - Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO’su Serpil Timuray

Girişimci Ödülü - Crytek Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Avni Yerli

Gönül Bağı Ödülü - Aliya İzetbegoviç Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Sabina İzzetbegoviç Berberoviç

Diaspora Tarihi Ödülü - Akademisyen Işıl Acehan

Türkiye Dostu Ödülü - Türk-Amerikan Koalisyonunun Kurucusu Lincoln McCurdy

Akademi Ödülü - Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan

Gastronomi Ödülü - Somer Sivrioğlu

Sanat Ödülü - İsmail Acar

DTİK Özel Ödülü - DTİK Eski Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu