Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, dün Soma'da hayatını kaybeden 301 madencinin defnedildiği mezarlığı ziyaret etti.

Gazetecilere açıklamasında asgari ücret ile ilgili konuşan Atalay, yüzde 27'lik vergi dilimine daha önce altı ayda girilirken artık nisanda girildiğini, vergiyle ilgili düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Zamanında konuşmak lazım

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçilerin masada olacağını belirterek "Onlar bu parayla nasıl geçiremediklerini anlatacaklar. Yaşayan bizzat orada oturacak. Kadın da olacak erkek de olacak" dedi.

Asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin ise Atalay, "Asgari ücret çıktığında maalesef ülkemizde ete, süte, kiraya her şey, her yere zam geliyor. Şu anda asgari ücrete 'Evet' desen, imzalasan şubatın 1'inde olacak asgari ücret maaşı. Şu anda şubatın 1'ine 2,5 ay bir zaman var. O zamana kadar zaman olduğu için konuşmanın bir anlamı yok. Zamanında konuşmak lazım" diye konuştu.