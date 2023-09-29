Türk-İş: Gıda enflasyonu eylülde yüzde 9,3

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Ankara'da dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasının Haziran'da aylık yüzde 9.31 arttığını, yıllık artışın ise yüzde 84.04 oranında gerçekleştiğini açıkladı.

Türk-İş verilerine göre dört kişilik bir aile için Eylül ayında açlık sınırı 13,334 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 43,433 TL'ye yükseldi.

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 17,336 TL'ye yükseldi.

Açıklamada "Uygulanması gereken gelir politikasında esas olması gereken, gelirlerin gerçek enflasyon seviyesinden daha fazla artmasıdır" denildi.