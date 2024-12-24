TÜRK-İŞ'ten asgari ücrete tepki: Kabul etmek mümkün değil, 6 aylık belirlenmiş olsa bile kabul edilemez

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret için sürpriz karar çıktı.

Perşembe ya da cuma günü yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının bugün yapılacağı duyuruldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından asgari ücret açıklandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

TÜRK-İŞ: Bu rakamı kabul etmek mümkün değil

Asgari ücretin açıklanmasının ardından Türk-İş'ten yapılan ilk açıklamada, "Bu rakamı kabul etmek mümkün değil. 1 yıllık belirlendi. 6 aylık belirlenmiş olsa bile kabul edilemez" denildi.

Türk-İş asgari ücretin 29 bin 583 TL olmasını teklif etmişti.

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