Türk müteahhitler yılın ilk çeyreğinde en çok işi Kazakistan'da üstlendi

Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) yapılan açıklamaya göre Birlik, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nu yayımladı. "Seçimin Ekonomisi, Ekonominin Seçimi" başlıklı raporda, küresel ve ulusal ekonomi ile inşaat sektörüne ilişkin veriler değerlendirildi.

Sektöre ilişkin verilerin paylaşıldığı raporda, "Ocak-mart döneminde Türk inşaat sektörü tarafından yurt dışında 4,3 milyar dolar tutarında 40 proje üstlenildi. Böylece sektörün 1972'de Libya ile yurt dışı pazara açılmasından bu yana ulaştığı uluslararası proje portföyü büyüklüğü, 136 ülkede üstlenilen 12 bin 164 projeyle toplam 507,3 milyar dolar oldu. 2024'ün ilk çeyreğinde yurt dışında en çok iş üstlenilmiş ülke 892 milyon dolar ile Kazakistan olurken, 807,4 milyon dolar ile Gabon ikinci, 643 milyon dolar ile Polonya üçüncü sırada yer aldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntılara değinilen raporda, "Tasarruf tedbirleri kapsamında yurt içinde zorunlu haller dışında yeni projelere yer verilmeyecek olması, halihazırda yürürlükte olan Fiyat Farkı Kararnamesi'nin yetersiz kalması, jeopolitik gerilimlere bağlı olarak artan inşaat maliyetleri ve gittikçe derinleşen ara eleman sıkıntısı, 2024'te de sektörün önündeki en büyük engellerden olmaya devam etmiştir. Sektör, girdiği darboğazı yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine ağırlık vererek aşmayı hedeflemektedir." ifadeleri yer aldı.

Kamu ihalelerinde yeşil çimento zorunlu hale geldi

İnşaat maliyet endeksindeki artışa işaret edilen raporda, konut satışlarının da ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 174 bin 210 olduğu anımsatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16 Mart'ta yayımlanan "Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ" ile kamu ihalelerinde yeşil çimento kullanımının zorunlu hale geldiği vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

"Çevresel sürdürülebilirlik ve teknik verimliliğiyle ön plana çıkan yeşil çimentonun kullanımını teşvik etmek amacıyla kullanılacak çimentoda klinker/çimento oranı en fazla 0,80 olarak satın alınacak ve bu oran 2030’da 0,75'e inecektir. İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik bağlamında bir ilk olarak görülen bu önemli gelişme sayesinde ülkemizdeki binaların gömülü karbon emisyonlarının önemli oranda düşmesi beklenmektedir."