Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı başlıyor

Gençlere, bulut bilişimi tüm yönleriyle keşfetme ortamı sağlayan Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı'nın üçüncü dönemi için başvurular açıldı.

Şirket açıklamasına göre, Gelişim Üssü çatısı altında Türk Telekom Akademi'nin güçlü eğitmen kadrosundan eğitim imkanları, ödüllü yarışmalar, alanında öncü isimlerden mentorluk ve erken kariyer fırsatlarıyla gençleri buluşturan Türk Telekom'un Bulut Bilişim Kampı üçüncü dönemi başlıyor.

Kasım ayında gerçekleştirilecek kamp için başvuru süreci 8 Ekim'e kadar devam edecek. Kampa kabul edilen katılımcılar alanında uzman isimlerden çevrim içi ve yüz yüze eğitim alma fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, 'Türkiye'nin lider teknoloji şirketi' olarak çok büyük bir çalışan ekosistemine sahip olduklarını belirtti.

Türkiye'de gençlerin yeni nesil teknolojilere büyük ilgi duyduğunu bildiklerini aktaran Vural, 'Genç yeteneklere eğitim ve gelişim imkanları sunarak geleceğe hazır olmalarını sağlamak ve onları şirketimize kazandırmak başlıca önceliklerimizden biri.

Şirket içinde potansiyel değerlerin istihdamına katkı sağlarken, geleceğin teknolojilerine ve mesleklerine odaklanarak gençlerin kariyer gelişimini de destekliyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Bulut Bilişim Kampı ile bulut teknolojilerine ilgili duyan gençlerin kariyerlerinde iz bırakmak istiyoruz.' ifadesini kullandı.

İlk üçe girenlere toplam 95 bin TL ödül

Bulut Bilişim Kampı web sayfası üzerinden çevrim içi olarak yapılacak başvuru sürecinde tüm değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen adaylar, Bulut Bilişim Kampı'na katılmaya hak kazanacak.

Gençlere kariyerlerinde önemli bir adım atma imkanı veren öğrenme yolculuğunda katılımcılar; bulut bilişim, yapay zeka, yazılım geliştirme ve nesnelerin interneti alanlarından ilgi duydukları 'capture the flag (bayrağı yakala)' uygulamasına katılarak geleceğin teknolojilerini 'dene-yap' yaklaşımıyla deneyimleyecek.

Bulut Bilişim Kampını başarıyla tamamlayan tüm katılımcılar, Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı Katılım Belgesi; tüm değerlendirme süreci sonunda dereceye giren katılımcılar ise Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı Başarı Sertifikası almaya hak kazanacak.

Ayrıca, kamp sonundaki proje yarışması ve kamp boyunca gösterdikleri performans açısından değerlendirilecek katılımcılardan birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 15 bin TL olmak üzere toplamda 95 bin TL ödül verilecek. Lisans 3., 4. sınıf veya yüksek lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıl önce bir lisans programından mezun olan ve bulut bilişim alanına ilgi duyan gençler 8 Ekim'e kadar 'https://turktelekomkariyer.com.tr/bulut-bilisim/' adresi üzerinden kampa başvuru yapabiliyor.