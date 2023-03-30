Türkiye Ar-Ge 250 araştırmasında 10’uncu yıl heyecanı!

Turkishtime, Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması için startı verdi. Türkiye’nin Ar-Ge’deki yatırımlarını 10 yıldır hassas analiz metotlarıyla takip eden Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması, bu yıl da Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda Ar-Ge datalarını açıklayan firmalar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezi olan firmalara ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformuyla Ar-Ge datası paylaşan firmalara iletilen anketlere verilen yanıtlar ile hazırlanacak. 29 Mart 2023 tarihinde başlayan araştırmaya son katılım tarihi ise 30 Haziran 2023 olacak.

Firmaların 2022 yılı Ar-Ge harcamaları, 2022’de yapılan harcama tutarının toplam ciro içindeki payı, 2023 yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, 2022 yılında Ar-Ge merkezlerinde alınan; patent sayısı, faydalı model sayısı, tasarım tescil sayısı, marka sayısı ve 2022 yılı Ar-Ge desteklerinden yararlanma oranı Ar-Ge 250 araştırmasının temel datalarını oluşturacak.

Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması Türkiye’nin Ar-Ge performansını sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya da anlatacak. Bu amaçla bu yıl raporun İngilizce versiyonu tüm dünyadaki 6500 VIP adrese özel olarak ulaştırılacak. Rapor ayrıca ulusal ve uluslararası basın ile de paylaşılacak.

Dünyanın en iyi 100 üniversitesinde yer alacak

Ar-Ge rapor kitabı Hard Copy ve Soft Copy formatlarda; ABD, Almanya, BAE, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Rusya’da inovasyon ile teknoloji alanında haber üreten basın mensuplarından oluşan 3 bin VIP kişiye ulaştırılırken, Dünya Bankası, IMF, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, R&D Management Conference Office (RADMA) teşkilatlarına ve aralarında Oxford, Stnaford, Harvard, Cambrige, Kaliforniya, Melboune, California İnstitute of Technology, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Princeton, Yale, Chicago Üniversitesi, ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), Columbia University, Seoul National University’nin olduğu dünyanın en iyi 100 üniversitesinde de yerini alacak.

Dünya yatırım pazarında Türkiye’yi layık olduğu konuma getirecek olan söz konusu veriler aynı zamanda ekonomi ve iş dünyasının karar vericilerinden oluşan yurt içinde 45 bin tekil dataya, dijital news letter yoluyla dijital formatta aktarılacak.

Ar-Ge 250 araştırmasından başlıklar

• En çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 250 firma

• En çok Ar-Ge harcaması yapan ikinci 250 firma

• Ar-Ge’de çalışan personel sayısına göre ilk 100

• Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre ilk 100

• Ar-Ge merkezinde çalışan lisans ve lisansüstü eğitimli personel sayısına göre ilk 100

• Ar-Ge merkezinde alınan tasarım tescil sayısına göre ilk 50

• Ar-Ge merkezinde alınan patent sayısına göre ilk 50

• Ar-Ge merkezinde alınan marka sayısına göre ilk 50

• Ar-Ge merkezinde alınan faydalı model sayısına göre ilk 50

• Türkiye Ar-Ge 250 araştırması sonuç değerlendirmeleri

• Teknoparklar-Teknoloji Transfer Ofisleri

• Türkiye Ar-Ge 250 firmalarından Ar-Ge örnek projeleri

• Ar-Ge’de üniversite - sanayi iş birlikleri

• Ar-Ge destekleri

• Dünyadan yeni Ar-Ge proje örnekleri.

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