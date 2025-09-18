Türkiye, domates ve tohumculukta küresel gücünü pekiştiriyor

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun cep telefonlarından ilaçlara, gıdadan çeri domatesine kadar birçok ürünün İsrail kaynaklı olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye, dünya pazarında güçlü bir oyuncudur"

Hiçbir ülkenin tarım ve gıda üzerinden başka ülkelere bağımlılık dayatamayacağını dile getiren Güler, "Türkiye, domates üretimi ve tohumculuğunda kendi ihtiyacını karşılayan, dünya pazarında güçlü bir oyuncudur. Netanyahu'nun örnek verdiği kiraz (çeri) domateste İsrail'in bir dönem AR-GE başarısı olabilir. Ancak bugün tablo değişmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye, domates üretiminde dünyada üçüncü yer alıyor

Güler, Türkiye'nin domates üretimi ve ticaretindeki konumuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 2024'te ürettiği domates bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 13,3 milyon tondan 14,6 milyon tona çıktı. Bu üretimle Çin ve Hindistan'ın ardından dünyada üçüncü sıradayız. Antalya, Bursa, Konya ve Manisa başta olmak üzere pek çok bölgemiz üretimde liderdir. Türkiye'nin yeterlilik derecesi yüzde 117,1, kişi başına tüketim ise 109,1 kilogramdır."

2023-2024 sezonunda domates ihracatının 533 bin ton olduğunun, karşılığında 459 milyon dolar gelir elde edildiğinin altını çizen Güler, ithalatın ise yalnızca 463 tonla sınırlı kaldığını, Türkiye'nin net ihracatçı bir ülke olduğunu vurguladı.

Güler, Tarım ve Orman Bakanlığının hem üretim hem AR-GE birimleriyle işbirliği içinde yaptığı çalışmalar ve özel sektörün gayretiyle her geçen yıl domates tohumu üretimi ve ihracatının arttığını belirterek, "Türkiye, 2024 yılında yaklaşık 14 ton domates tohumu üretmiş, 16 milyon 568 bin dolarlık ihracat yapmıştır. İhracata uygun, tüketici taleplerine odaklı kendi markalarımızla büyümeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"İsrail, küresel domates piyasasında 'sınırlı' role sahip"

Güler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ifadelerine de değinerek, "İsrail küresel domates üretiminde ve domates tohumculuğunda 'sınırlı' bir role sahip. Dünya üretiminde Çin, Hindistan, Türkiye, ABD ve Mısır ilk sıralarda yer alıyor. İhracatta ise Meksika, Hollanda, Fas, İspanya ve Türkiye öne çıkıyor. İsrail ne üretimde ne de ihracatta bu sıralarda yer almamaktadır. Dolayısıyla küresel ölçekte domates üretimi ve ticaretinde belirleyici bir oyuncu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk tohumculuk sektörü 100’den fazla ülkeye domates ihraç ediyor

Netanyahu'nun "gıda üzerinden dünyaya meydan okumaya çalıştığını" vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Netanyahu, cep telefonundan kiraz domatese kadar birçok ürünü örnek göstererek aslında 'Biz olmasak yaşamınız eksik olur.' mesajı vermek istedi. Netanyahu, gıda üzerinden dünyaya meydan okumaya çalıştı. Gıda güvencesini stratejik bir güç unsuru olarak kullandı. Ancak unutulmamalıdır ki Türkiye hem kendi halkını doyuran hem de bölgesine ve dünyaya ürün sunan bir ülkedir. Ülkemiz, domates üretiminde dünyada ilk üçte, taze domates ihracatında ise beşinci sıradadır. Üstelik Türk tohumculuk sektörü, kendi domates çeşitlerini geliştirerek 100'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır."