Türkiye Haber-İş Genel Başkanı Solak: Taşeron kölesi olmak istemiyoruz

Mehmet KAYA/ANKARA

Haber-İş Marmara Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, krizin faturasının emekçilere çıkarılmaya çalışıldığını ve mevcut ekonomik ortamda gelir ve vergi adaletinin sağlanamadığını dile getirdi.

Veli Solak, sendikanın İstanbul Marmara Şubesi 2. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ücretli ve dar gelirli kesimler için alım gücünün her geçen gün azaldığını, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmenin zorlaştığını belirtti.

Ekonomik sorunların aşılması ve insana yaraşır çalışma hayatı için örgütlenmenin şart olduğunun altını çizen Veli Solak, çalışma hayatında taşeronlaşmanın etkisine vurgu yaptı. “Taşeron kölesi olmak istemiyoruz” diyen Solak, “Önümüzdeki en önemli mücadele gündemlerinden bir tanesi de taşeronlaşmadır. Hepimizin de bildiği üzere emek sömürüsünün bir diğer yolu da taşeronlaştırmadır. Taşeronlaşma emeğimizin karşılığını alabilmenin önündeki en büyük engeldir. Sayıları her geçen gün artan ve taşeron şirketlerin işçisi olarak çalışan işçi kardeşlerimiz; asgari ücret karşılığı, primsiz, yan ödemesiz, pek çok sosyal hak, güvence ve örgütlenmeden yoksun çalıştırılmaktadır. Bu kabul edilebilir değildir. Bunu ne vicdanlarımız ne de bilinçlerimiz kabul edebilir. Hükümetimizin bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını titizlikle takip ediyoruz. Temennimiz en kısa sürede bu sorunun kökünden çözülmesidir. Biz sadece üyelerimiz için değil, örgütsüz taşeron emekçileri için de mücadele ediyoruz” dedi.

“Ekonomik sorunlar çözülmüyor, ağırlaşıyor”

Veli Solak konuşmasında Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik krizde sorunların çözülmekten uzaklaşarak her geçen gün arttığını söyledi. Solak, “Biz işçilerin en önemli gündemi ekonomi. Her gün akşam evimize ekmek götürmek, evlatlarımıza harçlık vermek zorundayız. Biz ekonomik krizin zorlukların her gün tekrar tekrar yaşıyoruz” dedi.

“Gelir adaleti de yok, vergi adaleti de yok”

Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, gelir dağılımındaki adaletsizlik yanında, vergi adaletinin de sağlanamadığını söylediği konuşmasında şunları kaydetti:

“Şu anda yüzde 15’lik vergi diliminden yüzde 20’lik vergi dilimine geçtik. Böyle bir tuhaflık olabilir mi? Ocak ayında aldığımız maaşı Aralık ayında alamıyoruz. Asgari ücretlinin, işçinin, emeklinin ve çiftçinin geçinmekte zorlandığı günlerden geçiyoruz. Gelir konusunda adaletten yoksunuz bir de üstüne vergide de adaletten yoksunuz. Türkiyemiz zorluklarla karşı karşıya, biz işçiler olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız fakat bu zorlukları beraber paylaşalım istiyoruz. Çok kazananlar da bu ülkeye borçlu ve onlar da elini taşın altına sokmak zorundalar.”