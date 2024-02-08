Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 2023'te 4 milyar lira net kar

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2023 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Buna göre banka, 2023 yılında aktiflerini bir önceki yıla göre yüzde 47,2 artışla 135 milyar lira seviyesine yükseltti.

Bankanın kredilerinin tutarı bir önceki yıla kıyasla yüzde 39,5 artarak 84,2 milyar liraya ulaşırken, karlılığı da bir önceki yıla göre yüzde 139 artarak 4 milyar lira oldu. 2023 yılında öz kaynaklarını 11 milyar liraya çıkartan bankanın, yıl sonu ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 45,7; sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 16,9 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, 2023 yılının, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası için finansal başarıların yanı sıra kalkınma finansmanında önemli atılımların yaşandığı bir yıl olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin İklim Bankası" olma yolunda emin adımlarla çalışmaları sürdürdüklerini aktaran belirten Öztop, "Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi önemli uluslararası finansman kuruluşları ile işbirliklerimizi derinleştirerek, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize katkıda bulunduk. Bu yıl, Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile 100 milyon avro tutarında 'iklim finansmanı' kredisi ve 10 milyon avro tutarında hibe anlaşması, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile deprem bölgesindeki KOBİ'lere yönelik kredi anlaşması, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile 200 milyon dolar tutarında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında kullandırılmak üzere 'Green 4' kredi anlaşması, İslam Kalkınma Bankası ile gıda güvenliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 100 milyon dolar tutarında finansman anlaşması ve Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumu (ITFC) ile 100 milyon dolar tutarındaki finansman anlaşmasına ilişkin ön anlaşma (Term Sheet) imzaladık." ifadesini kullandı.

Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın kalkınma finansmanı alanındaki etkinliğinin, sağladıkları kredilerin büyük bir bölümünün son 5 yılda temin edilmesiyle birlikte daha güçlü bir yapıya ulaştığını aktararak, 2023 yılında karlılığı da önemli ölçüde artırdıklarını vurguladı.

"Türkiye Kalkınma Fonu ile 2023 yılında oldukça başarılı bir performans sergiledik"

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 2019 yılında kurduğu Türkiye Kalkınma Fonu (TKF) ile 2023 yılında oldukça başarılı bir performans sergilediklerini aktaran Öztop, "13'ü yeni ve biri devam yatırımı olmak üzere toplam 14 doğrudan yatırım yaptık. Ayrıca 2023 yılında yedinci alt fonu olarak TÜBİTAK ile işbirliği içinde 8 milyon dolar tutarında ilk kapanış büyüklüğüne sahip TÜBİTAK BİGG Fonu'nu kurduk ve yönetilen kaynak büyüklüğünü 2,2 milyar liraya ulaştırdık. 2023 yılında yapılan yatırımlarla Türkiye Kalkınma Fonu'nun girişimcilik ekosistemine yaptığı doğrudan yatırım tutarı 2022'ye göre yüzde 167 artışla 300 milyon liraya ulaştı.” değerlendirmesinde bulundu.

Öztop, 2023 yılında banka olarak önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"European Organisation for Sustainable Development (EOSD) tarafından düzenlenen Global Sustainable Finance Awards 2023'te; Green Technological Transformation, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen, 8. TSPB Altın Boğa Ödülleri Pay İhracına Aracılık kategorisinde 'En Yüksek İhraç' ödüllerini aldık. Great Place To Work Sertifikası unvanını elde ettik ve Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesine girerek 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' ödülünü kazandık. Bu ödüller bankamızın sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımının ve insan kaynağına olan bakış açısının ulusal ve uluslararası düzeyde takdir gördüğünün göstergesidir."