Türkiye, turizmini en çok geliştiren ülke

Visa, Avrupa’nın Akdeniz’e kıyı ülkelerinde seyahat eden yabancı turistlerin kart kullanımı trendlerine dair içgörüler sağlayan Visa Akdeniz Turizm Analizi’nin 2023 yılı sonuçlarını açıkladı. Analiz sonuçlarına göre 2023 yılında Türkiye’de turizm alanında gerek ziyaretçi sayısı gerek yabancı kart kullanımında yüksek çift haneli büyüme kaydedildi ve tüm zamanların turizm rekoru kırıldı. Son bir yıla bakıldığında ise Türkiye’de 2023 yılında kartlı ziyaretçi sayısı 2022’ye göre yüzde 20’ye yakın, turistlerin kartlarıyla yaptığı harcamalar döviz bazlı yüzde 16’dan fazla arttı. Analiz sonuçlarına göre son 5 yılda ortalama yabancı kart harcamaları Akdeniz Havzasında yaklaşık 2 katına çıkarken aynı dönemde Türkiye 2018 seviyesinin 3 katına yakın büyüklüğe ulaştı.

Her 5 turistten biri tekrar geliyor

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Visa Akdeniz Turizm Analizi, ülkemizin turizm stratejisi için çok değerli içgörüler sunuyor. Analizin en çarpıcı bulgularından biri 2022 yılında Türkiye’yi ziyaret eden her 5 turistten birinin 2023’te yine Türkiye’yi tercih etmiş olması ve ikinci defa gelen bu turistlerin ortalama bir turistten yaklaşık %60 daha fazla kart kullanımı gerçekleştirmesi. Bu sonuç, ülkemizin turizm gelirleri açısından desteklenmeye değer stratejik bir alana işaret ediyor. Ayrıca Analiz, yabancı turistlerin ATM’lerden nakit çekim oranlarında azalma trendinin 2023’te de devam ettiği, buna karşın kartlarıyla daha fazla harcama yaptıklarını ortaya koyuyor. Bu da kartlı ödemeler sayesinde turizm gelirlerinin kayıtlı ekonomiyi büyüterek arttığına işaret ediyor. Visa olarak 40. yılımızı kutladığımız bu yılda, 40 yıldır olduğu gibi şimdi de ülkemize döviz girişinde güvenli bir köprü olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener de, “Akdeniz havzasında turizmde kart harcamalarının son 5 yılda en çok arttığı ülke Türkiye oldu. Kartlı ve yenilikçi ödeme çözümlerinin, turizmin lokomotifi olduğunu gözlemliyoruz” diye konuştu.

ARAŞTIRMADAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Turistlerin Türkiye’de yaptıkları harcamalarda yüzde 40’a yaklaşan perakende alışverişler önde geliyor. Türkiye bu yönüyle konaklama ve yemeiçmenin ön planda olduğu diğer Akdeniz ülkelerine göre ayrışıyor.

Türkiye’de son 1 yıl içerisinde 30 günden fazla kartını kullanan uzun süreli ziyaretçilerin, Türkiye’deki yabancı kart kullanımının önemli bir kısmını oluşturduğu görülüyor. Uzun süreli ziyaretçiler ortalama bir ziyaretçiden 5 kat daha fazla kişi başı kart kullanımı yapıyor.

2023’te Türkiye’ye gelen kartlı ziyaretçi sayısında ilk dört turizm koridoru sırasıyla İngiltere, Amerika, Almanya ve Suudi Arabistan oldu. Kart başına kullanımda ise Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk dört sıraya yerleşiyor.

2023’te sağlık turizmi Akdeniz havzasında turizm harcamalarının ortalama yüzde 2’sini oluştururken, bu rakam Türkiye’de turist harcamalarının yüzde 6’sına denk geliyor. Rakamlar Türkiye’nin bu alanda stratejik bir rekabet gücü elde ettiğine işaret ediyor.