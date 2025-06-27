  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'de ilk kez "kadın sağlığı merkezi" olarak hizmet vermeye başlayan hastane konkordato ilan etti
Takip Et

Türkiye'de ilk kez "kadın sağlığı merkezi" olarak hizmet vermeye başlayan hastane konkordato ilan etti

Türkiye'de ilk kez "kadın sağlığı merkezi" olarak hizmet vermeye başlayan Hüma Hastanesi, konkordato ilan etti. Mahkeme, Kayseri'de 2004 yılında kurulan hastane hakkında geçici mühlet kararı verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'de ilk kez "kadın sağlığı merkezi" olarak hizmet vermeye başlayan hastane konkordato ilan etti
Takip Et

Kapılarını 2004 yılında hastalarına açan ve Türkiye'de ilk kez "kadın sağlığı merkezi' adı altında kurulan Kayseri Hüma Hastanesi, yaşadığı mali sorunların ardından konkordato ilan etti. 

Ünlü hastane kapanma riskiyle karşı karşıya

Kayseri Olay'da yer alan habere göre, Kayseri Ticaret Mahkemesi tarafından hastane hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alındı. Hastanenin ekonomik durumunu incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirilirken, hastanenin borçlarının yapılandırılması bekleniyor. 

AVM projesiyle gündem olmuştu

Hüma Sağlık Hizmetleri Grubu, Kayseri’de "20 milyon dolar yatırımla" mevcut olan ve 2012 yılında faaliyete geçen eski oteli Crowne Plaza adıyla yenileyip ve yanında bulunan AVM kompleksini de Hüma İnternational Hospital adıyla hastaneye çevirme konusuyla gündeme gelmişti.

38 yıllık Türk deri üreticisi konkordato talebinde bulundu38 yıllık Türk deri üreticisi konkordato talebinde bulunduEkonomi
Ekonomi
Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara geçiyor
CHP İzmir Milletvekili Ösen: İmalat sanayiinin rekabet gücü düşüyor
CHP İzmir Milletvekili Ösen: İmalat sanayiinin rekabet gücü düşüyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi belli oldu
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi belli oldu
TEB, Dünya KOBİ Günü'nde çek karnesini ücretsiz sunacak
TEB, Dünya KOBİ Günü'nde çek karnesini ücretsiz sunacak
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! İnternette ev fiyatlarını fahiş fiyatta artıranlara ceza yağdı
İnternette ev fiyatlarını fahiş fiyatta artıranlara ceza yağdı!
Üretici kan ağlıyor: Domatesin kilosu tarlada 3 liraya kadar düştü
Üretici kan ağlıyor: Domatesin kilosu tarlada 3 liraya kadar düştü