Türkiye'de ilk kez "kadın sağlığı merkezi" olarak hizmet vermeye başlayan hastane konkordato ilan etti
Türkiye'de ilk kez "kadın sağlığı merkezi" olarak hizmet vermeye başlayan Hüma Hastanesi, konkordato ilan etti. Mahkeme, Kayseri'de 2004 yılında kurulan hastane hakkında geçici mühlet kararı verdi.
Kapılarını 2004 yılında hastalarına açan ve Türkiye'de ilk kez "kadın sağlığı merkezi' adı altında kurulan Kayseri Hüma Hastanesi, yaşadığı mali sorunların ardından konkordato ilan etti.
Ünlü hastane kapanma riskiyle karşı karşıya
Kayseri Olay'da yer alan habere göre, Kayseri Ticaret Mahkemesi tarafından hastane hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alındı. Hastanenin ekonomik durumunu incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirilirken, hastanenin borçlarının yapılandırılması bekleniyor.
AVM projesiyle gündem olmuştu
Hüma Sağlık Hizmetleri Grubu, Kayseri’de "20 milyon dolar yatırımla" mevcut olan ve 2012 yılında faaliyete geçen eski oteli Crowne Plaza adıyla yenileyip ve yanında bulunan AVM kompleksini de Hüma İnternational Hospital adıyla hastaneye çevirme konusuyla gündeme gelmişti.