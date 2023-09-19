Türkiye'den 5 cami grup halinde UNESCO listesine girdi

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara’nın önemli varlıklarından Arslanhane Camii de UNESCO Dünya Mirası Listesine girdi. Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde yapılan Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Komitesinin 10-25 Eylül günleri arasındaki 45. toplantısında, 18 Eylül günü Ankara Polatlı’daki tarihi Gordion şehri (Yassı Höyük) Dünya Mirası Listesine girdiği duyurulmuştu. Bu kararın ardından 19 Eylül'de de aralarında Ankara Arslanhane Camiinin de bulunduğu Türkiye’den 5 ahşap cami Dünya Mirası Listesine alındı. Ankara böylece daha önce hiç yer almadığı listeye 2 varlığıyla birden girmiş oldu.

Ankara Ticaret Odasından yapılan açıklamada, Ankara Arslanhane Camii ile birlikte Konya’daki Eşrefoğlu Camii, Kastamonu’daki Mahmut Bey Camii, Eskişehir-Sivrihisar’daki Ulu Camii, Afyonkarahisar’daki Ulu Camii’nden oluşan Türkiye’nin beş ahşap tavanlı ve ahşap destekli ünlü camilerinin grup halinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdiğini duyurdu. Camiler, ahşap yapılı özellikleri ve çok uzun zamandır ayakta kalmaları nedeniyle önem taşıyor.

ATO Başkanı Baran kararın ardından yaptığı değerlendirmede, Kültür ve Turizm ile Dışişleri Bakanlıklarına da teşekkür ederek “Binlerce yıllık tarihinde onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye ve Ankara’da bulunan eserler Dünya Kültür Mirası Listesi’nde hak ettikleri gibi yer aldılar. Bu gelişmelere tanıklık etmekten, Ankaramızın adının dünya kültür mirası varlıklarıyla da duyulmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Başkentimiz, yüzlerce yıl öncesinden bizlere miras bırakılan eserlerle bir kültür hazinesi olarak parlıyor” diye konuştu.

ATO açıklamasında verilen bilgiye göre, Ankara Kalesi’nin güney ucunda bulunan ve 13’üncü yüzyılda inşa edilen Ahî Şerafeddin Camii, Anadolu Selçuklu döneminin içi ahşap direkli, ahşap camileri arasında yer alıyor. Ahşap direkli camilerin günümüze kadar korunabilmiş bir örneği olan Arslanhane Camii, ahşap sütunları, bindirme tekniğiyle yapılmış tavanı, ahşap minberi ve alçı mihrabı nedeniyle Ankara’daki Selçuklu eserlerinin en ihtişamlısı olarak kabul ediliyor. Cami, kuzeydoğusunda yer alan Ahi Şerafeddin Türbesi’nin dış duvarında bulunan aslan heykelinden dolayı halk arasında Arslanhane adıyla anılıyor.

Öte yandan, Ankara’nın Polatlı ilçesinde yer alan Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesinden dolayı, Ankara Ticaret Odası ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) temsilcisi Güryapı iş birliğiyle Riyad’da bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Komisyon toplantısında tanıtım faaliyetleri yapmak için Riyad’da bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran’ın yanısıra , ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür V. Birol İnceciköz, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Gordion Kazı Başkanı Charles Brian Rose ve POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç da katıldı. Resepsiyona ayrıca UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet, Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat da katıldı.