Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor! Yeni sahipleri ve masadaki rakam belli oldu

Geçtiğimiz yıl aralarında Marmara Forum ve Forum İstanbul’un da olduğu 9 dev AVM için konkordato kararı verilmiş, devam eden süreçte mali darboğaza giren alışveriş merkezlerinin yüzde 40'ı, LC Waikiki’nin büyük ortağı Küçük Ailesi’ne satılmıştı.

Söz konusu satış işlemlerinin dışında tutulan ve Türkiye'nin yüzölçümü açısından en büyük 4. AVM'si olan Marmara Forum'un Artaş Grubu'na satılması için son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Masadaki rakam 250 milyon Euro

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre; Forum AVM'lerin satışı için Küçük ailesi ile el sıkışan Mehmet Gezer, şimdi de Marmara Forum'un satışında Süleyman Çetinsaya yönetimindeki Artaş Grubu ile el sıkışmaya yakın.

Son aşamada gelen görüşmelerde masadaki rakamın ise 250 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

2011'de AVM, İBB ile sorun yaşamıştı

Bakırköy'de 2011 yılında faaliyete geçen Marmara Forum, 135 bin metrekare kiralanabilir alanında 300 ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapıyor.

Carrefoursa’nın 13 bin metrekare alana kurduğu ve Türkiye’deki ilk konsept hipermarketini içinde barındıran Marmara Forum’da çalışma ofislerinin bulunduğu bir blok da var. 2014 yılında bu bloğun olduğu kısmın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açtığı dava kapsamında kaçak olduğu tespit edilerek iskanı iptal edildi. 2016'da ise İBB Meclisi'nde, bu bloğun yasallaşması için önerge sunuldu ve kabul edildi. Temmuz 2017'de Merter'deki İBB merkez binası bu bloğa taşınarak faaliyetine buradan devam etmeye başladı.