Türkiye'nin dev holdingi bir şirketi için daha konkordato talep etti!

KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye temsilcisi İş Holding bir şirketi için daha konkordato talep etti.

Krispy Kreme Gıda şirketi için yapılan başvuru sonrası mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi. 78 restoranı olan Krispy Kreme için 3 kişilik komiser heyeti atandı. 31 milyon borcu olan şirketin, İş Gıda’nın borçlarına kefil olması nedeni ile zora düştüğü anlaşıldı.

Şirketin borcu 31 milyon TL seviyesinde

Toplamda 7.7 milyar lira borcu olan İş Holding, gruba bağlı üç şirketi, İş Gıda Sanayi AŞ, İş Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ için konkordato talep etmişti. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre 6 bine yakın çalışanı olan grup, Krispy Kreme Gıda için de benzer bir talepte bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesine geçen 17 Şubat günü başvuruda bulunuldu. Dava dosyasına göre, şirketin borcu 31 milyon TL seviyesinde. 78 şubesi bulunan şirketin 430 kadar çalışanı bulunuyor.

Banka hesaplarına bloke konuldu, maaşlar yatmadı

Şirket adına mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, geçen 5 Şubat günü şirketin banka hesaplarına özel bir bankanın bloke koyduğu kaydedilerek “Hiçbir borcumuz olmamasına rağmen İş Holding AŞ çapraz kefaletinden dolayı tüm banka hesaplarımız bloke edildi. İşçilerimizin maaşları bloke edildi. Maaşlar ödenemedi. Şirketimize ait araçlar hakkında bağlamalı haciz kararı aldırıldı. Bu nedenle ürün sevklerimiz durma noktasına gelmiştir” denildi.

Maaş, çek, kredi, vergi ve SGK ödemeleri ödenemez durumda

Dava dilekçesinin devamında “Bankalar tarafından sadece kefalet ilişkisi dolayısı ile yapılan uygulamalar neticesinde şirketimizin tüm işleyişi durmuş maaş, çek, kredi, vergi ve SGK ödemeleri ödenemez duruma gelmiştir. Faaliyetlerimizin devamlılığı için kritik önemde olan ticari araçları ve personelin bakım onarım için kullanmış olduğu araçlar bağlamalı olarak haczedildiği için firmamız hızla iflasa doğru gitmektedir” ifadeleri kullanıldı.