Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı yarın açılıyor

Maruf BUZCUGİL

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yaklaşık 3.5 milyon m2 alanıyla Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan Büyük Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) yarın açılacak.

Açılış öncesi basın kuruluşlarının Ankara Temsilcileriyle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzölçümü itibarıyla Ankara’nın sadece yüzde 3’ünde yapılaşma olduğunu bildirdi. Kalan bölümün yüzde 50’sinin de tarıma elverişli olduğunun altını çizen Mansur Yavaş, “Ankara’da tarımın geliştirilmesinin önünde hiçbir engel yok” diye konuştu.

Türkiye’de tarımdan vazgeçilmesi nedeniyle çok sayıda aile ve gencin iş bulma umuduyla şehirlere geldiğinin altını çizen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde biriken iş başvurularının sayısının 300 bine ulaştığını kaydetti. Yavaş, kendilerine gelen başvuruları Ankara’daki odalar ve OSB’lerle paylaştıklarını vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu seçime vaatlerle girdiğini hatırlatan Mansur Yavaş, 2024 yılı Mart ayında yapılacak seçimlere ise icraatlarıyla gireceğini belirtti. Yavaş Ekim ayında 5 yıllık icraatlarıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapacağını aktarırken, “Son 5 yılda, önceki 25 yılda yapılandan çok daha fazla yeşil alanı Ankara’ya kazandırdık” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Başkentte tarım ve üretimi desteklerken bozkırda yeşilin hikâyesini de yazmaya devam ettiğinin altını çizen Mansur Yavaş, bunun bir örneğinin de yarın açılacak olan Gölbaşı Karaoğlan mahallesindeki BAKAP projesi olduğunu bildirdi. Projeye konu alanın daha önce atıl olduğuna vurgu yapan Yavaş, 3.5 milyon m2 alanda 24 bin 500 süs bitkisi, 2 milyon 200 bin peyzaj bitkisi, 160 bin metrekare çim alan, 10 bin metrekare peyzaj alanı ve 3 adet biyolojik gölet bulunduğunu anlattı.

Yavaş’ın verdiği bilgilere göre, BAKAP’ta; 55 bin metrekarelik bir lavanta bahçesi, 200 dekar arpa/buğday saman balyası üretim alanı, 130 dekar silajlık mısır üretim alanı, 75 dekar yonca balyası üretim alanı, 40 dekar çörekotu üretim alanı, 40 dekar sebze üretim alanı, 20 dekar ve 70 tür tıbbi aromatik bitki üretim alanı bulunuyor. Toplam 17 bin 500 meyve alanı yanı sıra Dikey Topraksız Bitki Büyütme Ünitesi de burada yer alıyor.

BAKAP bünyesinde 45 bin m2 üzerine bir piknik alanı, 18 bin m2’lik çadır alanı, 28 araçlık karavan alanı, 39 km’lik yürüyüş ve 19 km’lik bisiklet parkuru bulunuyor. Yarın yapılacak açılış töreninde, Haluk Levent ile Sagopa Kajmer konser verecek.