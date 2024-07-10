Türkiye’nin halı ihracatı 1,3 milyar doları aştı

Türkiye halı sektörü 2024 yılının ilk 6 ayında ihracatını yüzde 7,6 artırmayı başardı. 2023’ün ilk 6 ayında 1 milyar 277 milyon dolar olan halı ihracatı, 2024’ün ilk yarısında 1 milyar 374 milyon dolara çıktı. Halı sektörünün toplam ihracattan aldığı payda söz konusu dönemde yüzde 1’den yüzde 1,1’e yükseldi. Ürün grupları bazında makine halısı ihracatı 2023’ün ilk yarısına göre yüzde 6,1 artışla 1 milyar 39 milyondan 1 milyar 102 milyon dolara, tufte halı ihracatı yüzde 17 artışla 214 milyon dolardan 245 milyon dolara, el halısı ihracatı da yüzde 14 artışla 23 milyon dolardan 26 milyon dolara çıktı. Makine halısı ihracatı toplam halı ihracatının yüzde 80,2’sini oluştururken, tüfte halısının payı yüzde 17,8, el halısının payı yüzde 1,9 oldu.

İlk sırada ABD yer aldı

2024 yılının ilk yarısında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 397 milyon dolarlık ihracatla ABD ilk sırada yer aldı. ABD’ye yapılan ihracat geçen yılın aynı döneminde 355 milyon dolardı. İkinci sırada 165 milyon dolarlık ihracatla Suudi Arabistan yer aldı. Geçen yıl ilk 6 ayda bu ülkeye yapılan ihracat 153 milyon dolar seviyesindeydi. Listenin üçüncü sırasında ise İngiltere yer aldı. İngiltere’ye 2024’ün ilk yarısında 89 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 2023’ün aynı döneminde 82 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Dördüncü sıradaki Irak’a yapılan ihracat 45 milyon dolardan, 81 milyon dolara çıktı. Beşinci sıradaki Almanya’ya yapılan ihracat ise 73 milyon dolardan 67 milyon dolara geriledi. İhracatta ilk 5 ülkenin payı yüzde 58,3 oldu. ABD’ye yapılan ihracat yüzde 28,9’luk pay alırken, Suudi Arabistan’ın ihracattaki yüzde 12 oldu. İngiltere’ye yapılan ihracatın payı yüzde 6,5, Irak’a yapılan ihracatın payı yüzde 5,9 ve Almanya’ya yapılan ihracatın payı ise 4,9 olarak gerçekleşti.