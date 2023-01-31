Türkiye, 2022 yılında dünya ham çelik üretimi sıralamasında bir sıra geriye düştü. Söz konusu dönemde Türkiye’nin ham çelik üretimi 35,1 milyon tona geriledi.

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılında Almanya'yı geçerek 7'inci sıraya yükselen Türkiye, 2022 yılında yeniden 8'nci sıraya geriledi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi geçen yıl yüzde 12,9 düşüşle 40,4 milyon tondan 35,1 milyon tona inerken, Almanya'nın yüzde 8,4 düşüşle 40,2 milyon tondan 36,8 milyon tona geldi.

Çin, liderliğini sürdürdü

Çin, geçen yıl yüzde 2,1 düşüşle 1 milyar 13 milyon ton üretim yaparak, sıralamada açık ara liderliğini sürdürdü.

Hindistan, ilk 10 üretici arasında İran ile birlikte üretimini artıran iki ülkeden biri olurken, sıralamada da ikinciliğini korudu. Hindistan'ın üretimi yüzde 5,5 artışla 124,7 milyon tona ulaştı.

Japonya yüzde 7,4 üretim kaybına rağmen 89,2 milyon ton üretimle 3'üncü sırada yer almaya devam ederken, ABD yüzde 5,9 üretim kaybıyla ve 80,7 ton üretimle 4'üncü sıradaki yerini korudu.

Rusya yüzde 7,2 düşüşle 71,5 milyon ton, Güney Kore yüzde 6,5 düşüşle 65,9 milyon ton üretim yaparak, 5'inci ve 6'ıncı sıralarda yer aldılar.

Brezilya yüzde 5,8 düşüşle 34 milyon ton, İran yüzde 8 artışla 30,6 milyon ton üretim yaparak ilk 10'u tamamlayan ülkeler oldular.