Türkiye’nin ham çelik üretimi yüzde 17,6 azaldı

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2023 yılı Ocak ayına ilişkin küresel ham çelik üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 düşerek 145,3 milyon tona geriledi.

Veriler göre, Çin'in ham çelik üretimi yüzde 2,3 artışla 79,5 milyon ton oldu. Çin'in 2022'de üretimi yüzde 2,1 düşerek 1 milyar 13, milyon ton olmuştu.

Ocak'ta Hindistan'ın üretimi yüzde 0,2 düşüşle 10,9 milyon ton, Japonya'nın üretimi yüzde 6,9 düşüşle 7,2 milyon ton ve ABD'nin üretimi yüzde 6,8 düşüşle 6,5 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 8,9 düşüşle 5,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye’de üretim 2,6 milyon tona geriledi

Bu yılın ocak ayında Türkiye'nin ham üretimi yüzde 17,6 düşüşle 2,6 milyon ton olarak gerçekleşti. 2022 yılının tamamında küresel ham çelik üretimi yüzde 4,3 düşerek 1 milyar 831,5 milyon ton olurken, Türkiye'de üretim yüzde 12,93 düşüşle 35,1 milyon ton olmuştu.