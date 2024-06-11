Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firması açıklandı: Birincilik İstanbul'da

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması” listesinde Ege Bölgesi en çok firmayla temsil edilen ikinci bölge olurken İzmir, 94 firmayla ilk 1000 ihracatçı listesinde İstanbul’un ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Manisa 21 ihracatçı firmayla ilk 1000 listesinde temsil edilirken, Denizli 21 firmasıyla listede yerini aldı.

Aydın’dan 8, Balıkesir 8, Kütahya’dan 3’er firma, Muğla’dan 3 firma ve Uşak’tan 2 firma ilk 1000 listesinde olmanın mutluluğunu yaşadı.

2023 yılında ilk 1000 ihracatçı listesinde Ege Bölgesi olarak güçlü konumlarını koruduklarının altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege Bölgesi, 2023 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illeri ihracat istatistiklerine göre 42,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. Ekonomimizin içinde bulunduğu yüksek enflasyon döneminde, sıkı para ve maliye politikasının yanında, fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyonla mücadele için ülkemizin ihtiyaç duyduğu dövizin sağlanması için ihracata her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Kimya, Elektrik-Elektronik, Çelik, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Tütün, Yaş Meyve Sebze ve Zeytin ve Zeytinyağı sektörlerinde ihracat şampiyonları Ege Bölgesi’ndeki firmalarımız. Büyük yatırımlarla oluşturulan katma değerle Ege Bölgesi’nin geldiği nokta bizleri gururlandırıyor. 13 TURQUALITY Projesi, 11 UR-GE Projesi, 15 Fuara Milli Katılım Organizasyonu, dünyanın birçok noktasına gerçekleştirdiğimiz sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri, AB Projeleri, Üniversite-Sanayi iş birlikleriyle uluslararası rekabetçiliğimizi geliştirmek için 365 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz. 2024 yılında ilk 1000 ihracatçı listesinde sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Hükümetimizden yeni dönemde rekabetçiliğimizi koruyacak politikalar geliştirmesini bekliyoruz” dedi.