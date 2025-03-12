TÜSEDAD çiğ süt için tavsiye fiyatını açıkladı

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), 1 litre soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının 25,20 TL/lt olarak açıklanmasını önerdi. Bir önceki ay tavsiye fiyatı 24,30 TL/lt seviyesindeydi.

Maliyet hesabı yapıldı

Açıklamada, "Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama %20 kar ile soğuk süt için, 25,2 TL/lt ve Sıcak süt tavsiye fiyatının (USK’nın açıkladığı) ise 23,4 TL/lt olarak açıklanması önerilmektedir." denildi.

TÜSEDAD: 30 litre süt veren bir çiftlik için maliyet ilan edeceğiz

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Derneğimiz maliyet komisyonu; 100 baş sağmal kapasitesine sahip bir işletmeyi baz alıp, günde 28 litre üzerinden hesapladığı maliyeti artık 30 litre üzerinden hesaplamaktadır. Tüm dünyaya paralel olarak bizlerin de verimlilik artışına ayak uydurmamız gerekmektedir. Bu nedenle bu aydan itibaren günde ortalama 30 litre süt veren bir çiftlik için maliyet ilan edeceğiz. Maliyet programımız farklı sürü büyüklükleri ve süt verimleri için de hesaplama yapılacak şekilde hazırlandığından, her sürü büyüklüğü ve farklı verim düzeyleri için de hesaplama yapılabilmektedir. Aynı şekilde, çalışan personel sayısı ve hizmet alımları da sürü büyüklüğüne göre belirlenmektedir.

Yem fiyatlarındaki artış maliyete yansıdı

Buna göre; güncel yem ve diğer tüm GİDERLERİN VE GELİRLERİN dikkate alındığı hesaplama metodumuza göre Şubat ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti 21,08 TL/lt olarak hesaplanmıştır. 1 litre çiğ sütün soğutma bedeli 1,50 TL olarak kabul edildiğinde USK süt maliyeti eşdeğeri ise (sıcak süt) 19,58 TL/lt’dir. Bir önceki aya göre; kuru yonca otunda ortalama %12 , dane arpada ise ortalama % 11 fiyat artışına karşın gebe düve satış fiyatında ve kesim fiyatında oluşan artışlar rasyon maliyetindeki artışı biraz düşürmüş ve Ocak ayına göre 1 litre çiğ süt maliyetinde 58 kuruşluk artışa neden olmuştur.

Çiğ süt için tavsiye fiyatı 25,20 TL oldu

Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama %20 kar ile soğuk süt için, 25,2 TL/lt ve Sıcak süt tavsiye fiyatının (USK’nın açıkladığı) ise 23,4 TL/lt olarak açıklanması önerilmektedir."