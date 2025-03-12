Trump’ın gümrük vergileri alüminyum primlerini rekor seviyeye ulaştırdı

Trump'ın gümrük vergileri sonrası ABD alıcıları için alüminyum primleri rekor seviyeye ulaştı.

Kanada'nın Ontario eyaletinin ABD'ye gelen elektriğe yüzde 25 tarife koyması üzerine vergilerin iki katına çıkarılması bugünden itibaren yürürlüğe giriyor.

Fiziki pazardan alüminyum satın alan tüketiciler genellikle Londra Metal Borsası'nın (LME) kıyaslama alüminyum fiyatına ek olarak vergileri, nakliye ve elleçleme maliyetlerini kapsayan bir prim ödüyor.

Tüccarlar, üreticilerin tarifelerin ek maliyetlerinin mümkün olduğunca çoğunu yansıtmasıyla primlerin artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Kanada izabe tesisleri, ABD'ye gönderilen birincil ve alaşımlı alüminyumun çoğunu oluşturuyor. Alüminyum, nakliye, paketleme ve inşaat endüstrileri için hayati önem taşıyor.

Bilgi sağlayıcısı Trade Data Monitor'a (TDM) göre, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilen birincil ve alaşımlı alüminyumun yaklaşık yüzde 70'i veya 3,92 milyon tonu Kanada'dan geldi.

Analistler, başlangıçta planlanan yüzde 25'lik tarifenin, satıcılar için ekstra maliyetleri karşılamak için primin 47 sent/libre veya 1.000 dolar/ton fazlaya çıkması gerektiği anlamına geleceğini hesapladı.

ABD'nin Ortabatı bölgesinde gümrük vergisi ödenen alüminyum primi, Pazartesi'den bu yana yaklaşık yüzde 20 artarak, dün 45 sent/libre veya 990 dolar/tondan fazlaya çıktı. 2025 AUPJ25'in başlangıcından bu yana yüzde 70'ten fazla arttı.