API petrol stokları beklentilerin üzerinde arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü'nden (API) yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 1,46 milyon varil azalan petrol stokları, 7 Mart ile sona eren hafta 4,25 milyon varil yukarı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 2,1 milyon varil artış olacağı yönündeydi.

Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 17 milyon varil arttığı hesaplandı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 0,3 milyon varil artışla 395,6 milyon varile ulaştı.

API benzin stokları üst üste ikinci hafta da düşüş yaşandı. Önceki hafta 1,25 milyon varil azalan stoklara, geçen hafta 4,56 milyon varil daha eklendi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 1 üzerinde bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları da üst üste dördüncü haftasında yukarı geldi. Stoklar önceki hafta yaşanan 1,14 milyon varil artışın ardından, geçen hafta 421 bin varil daha artış gösterdi. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yüzde 6 altına geldi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 1,63 milyon varil artan Cushing petrol stokları, geçen hafta 1,2 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında yukarı hareket bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 3,6 milyon varil artan petrol stoklarında, 7 Mart ile sona eren haftada 1,2 milyon varil daha artış olacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,1 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,3 milyon varil düşüş olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 85,9 seviyesinden yüzde 86,3 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.