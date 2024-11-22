Üç dev bankanın TCMB faiz indirimi beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım 2024 faiz kararında değişikliğe gitmezken, Aralık 2024 için de sinyallerle gündemin odağında olmaya devam ediyor.

Yabancı kurumlar, TCMB faiz indirimine yönelik beklentilerini açıklamaya devam ediyor.

Deutsche: TCMB'nin aralık ayında faiz indirmesi olasılığı yüksek

TCMB'nin dün politika faizini sabit tutmasını değerlendiren Deutsche Bank, Para Politikası Kurulu'nun güvercin bir duruşa doğru kayma sinyali vererek yakın gelecekte, muhtemelen aralık ayından itibaren, olası faiz indirimlerine işaret ettiğini savundu.

"İzlenecek temel faktörler arasında başta hizmet enflasyonu olmak üzere gelecek enflasyon verileri ve yerel para biriminin istikrarı yer alıyor." diyen Deutsche Bank, "TCMB aralık ayında açıkça faiz indirimi sinyali vermemiş olsa aralık ayında faiz indirimlerine başlama ihtimalinin nispeten yüksek olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs görüşünü değiştirmedi

Goldman Sachs, dün yapılan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında alınan kararları ve yayınlanan açıklamayı değerlendirdiği yatırımcı notunda, ilk faiz indiriminin ocak ayında, 100 baz puan olarak geleceği beklentisini sürdürdüklerini bildirdi.

Yayınlanan PPK açıklamasında enflasyon ve çıktı açığına ilişkin yapılan değerlendirmenin kendi düşünce ve tahminleriyle uyumlu olduğunu belirten Goldman Sachs, "Yönlendirmedeki değişiklik de bizi şaşırtmadı. Sözlü olarak, yönetim son aylarda benzer mesajlar verdi: daha fazla faiz artışı için engel çok yüksek ve rehberliğin daha dengeli olması ve bir indirim döngüsüne hazırlanması gerekiyor" dedi.

Ocak ayında ilk etapta 100 baz puanlık küçük bir indirim öngörmeye devam ettiklerini vurgulayan Goldman Sachs, “Banka’nın yüzde 44 olan yıl sonu enflasyon tahminin ile bizim tahminimizle uyumlu. Bu tahmin, kasım ve aralık aylarında ortalama yüzde 1,5'lik bir enflasyon oranı gerektirmekte. Bizim görüşümüze göre bu gerçekçi, ancak geçmişteki yukarı yönlü sürprizler göz önüne alındığında, Banka'nın bir gevşeme döngüsüne başlamadan önce enflasyonun tahminleri doğrultusunda düştüğünü görmek isteyeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Goldman Sachs ayrıca, TCMB'nin ocak ayında asgari ücret artışının belirlenmesini ve enflasyonu nasıl etkileyeceğini beklemek isteyeceğini düşündüklerini belirtti ve ücret artışı konusunda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü yorumları dikkat çekiciydi” derken, TCMB ve ekonomi politikası yapıcılarının tavsiyelerine uyarak artışı geriye dönük enflasyondan ziyade beklenen enflasyona bağladı. Bununla birlikte, beklenen artışın reel olarak olumlu olacağını da açıkça ifade etti. Dolayısıyla, “Ekonomi politikasının (TCMB'nin faiz oranı dışında) anlamlı ölçüde negatif büyümeden kaçınacak şekilde belirlenmeye devam edeceğini düşünmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla, TCMB'nin önümüzdeki çeyreklerde oldukça kısıtlayıcı bir politika duruşu sergilemesi gerekecektir" dedi.

UBS, ocak ayı beklentisini "şimdilik" sürdürüyor

UBS, TCMB'nin aralık ayında 250 baz puanlık bir gevşeme ile politika faizini yüzde 47,5'e kadar gevşetmeyi düşünebileceğini, ancak kendilerinin şimdilik faiz indirimlerinin Ocak ayında başlaması yönündeki beklentilerini koruduklarını bildirdi.

"Bizim görüşümüze göre, PPK açıklamasındaki değişiklikler Aralık ayında faiz indirimine gidileceği anlamına gelmemekle birlikte, muhtemelen bu yönde bir yol izlenmektedir" diyen UBS, TCMB'nin 26 Aralık'taki kararından önce beklemek ve değerlendirmek isteyeceği en az dört önemli gösterge olduğuna inandıklarını belirtti ve bu göstergeleri şöyle sıraladı: "a) Kasım ayı TÜFE verisi (3 Aralık'ta açıklanacak), b) Aralık ayında başlayacak olan 2025 asgari ücret görüşmelerinin sonucu, c) enflasyon beklentileri verisi - beklentilerdeki kademeli düşüşün devam edip etmediğini görmek için (hanehalkı ve işletmeler dahil); ve d) 2025 bütçesinin oylanması."

UBS, gelen veriler enflasyon ve enflasyon beklentilerinde ılımlı bir tablo çizerse, asgari ücret anlaşması daha fazla dezenflasyonla uyumlu olursa (yaklaşık yüzde 30 veya daha düşük) ve mali kısıtlama planlandığı gibi olursa, TCMB'nin aralık ayında 250 baz puanlık bir gevşeme ile yüzde 47,5'e kadar gevşemeyi düşünebileceğini vurguladı.

"Şimdilik, gevşeme döngüsünün ocak ayında başlaması yönündeki çağrımızı koruyoruz Şimdilik, TCMB'nin gevşeme döngüsüne Ocak 2025'te politika faizini yüzde 47,5'e indirerek başlayacağı yönündeki çağrımıza sadık kalıyoruz" diyen UBS, "TCMB'nin ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin görüşünü değiştirecek olanın, Aralık PPK toplantısına yakın bir zamanda yeniden ele alacağımız gelen veriler olduğunu düşünüyoruz. Bizim görüşümüze göre, TCMB'nin politika faizini gelecek yılsonuna kadar yüzde 30'a indirmesi muhtemeldir" dedi.