Üç hisseye kredili işlem yasağı getirildi

Bloomberght'nin haberine göre Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi, Beyaz Filo Oto Kiralama ve Marshall Boya ve Vernik Sanayi olmak üzere üç hissenin paylarına 13 Haziran tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BANVT.E, BEYAZ.E ve MRSHL.E payları 14/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/06/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.