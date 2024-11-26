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Üçlü Danışma Kurulu Bakan Işıkhan başkanlığında toplanıyor! İşçi ve işveren sendikaları katılacak

Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle yarın toplanacak. Görüşmeye TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve TİSK temsilcileri katılacak.

Haber Merkezi
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Üçlü Danışma Kurulu Bakan Işıkhan başkanlığında toplanıyor! İşçi ve işveren sendikaları katılacak
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Üçlü Danışma Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplanıyor. Görüşmeye TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve TİSK temsilcileri katılacak. 

Gündem "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" olacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla üçlü temsile dayalı istişari mahiyette toplanan Üçlü Danışma Kurulunun bu seneki gündemi "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" olacak.

İşçi ve işveren sendikaları temsilcileri katılıyor

Bakan Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katılacak.

Kurul, geçen yıl 20 Ekim'de "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle bir araya gelmişti.

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